HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...

Navidad recogiendo nieve / Jacques Prévert, por Mirko Lauer

Jacques Prévert (1900–1977) fue uno de los poetas franceses más populares del siglo XX, cercano al surrealismo y conocido por una escritura sencilla, irónica y profundamente humana. Su obra dio voz a los marginados, cuestionó las convenciones sociales y celebró la vida cotidiana con ternura y rebeldía; muchos de sus poemas, como los reunidos en Paroles, se convirtieron en parte de la memoria cultural francesa.

Nuestras chimeneas vacías
Nuestros bolsillos volteados
Oé oé oé

Nuestras chimeneas vacías
Nuestras suelas perforadas
Oé oé oé

Y nuestros hijos lívidos
Bailan frente a nuestros bufés
Oé oé oé

Y sin embargo es Navidad
Lo que hay que festejar
Festejemos festejemos
La Navidad

Esto se hace cada año
Oé, la vida es bella
Oé, Feliz Navidad

Pero mira la nieve que cae
Que cae desde lo alto
Se puede hacer un daño
Al caer de tan arriba

Oé oé éo

Pobre nieve nueva
Corramos corramos hacia ella
Corramos con nuestras palas
Corramos a recogerla
Ya que ese es nuestro oficio

Oé oé oé

Bella nieve nueva
Que caes desde el cielo
Dinos cuál es la bella

Oé oé oé

Cuándo en Navidad
Caerán de esas alturas
Pavos navideños
Con sus pavitos

Oé oé éo!

Mirko Lauer

Observador

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).

Más columnas

VER MÁS COLUMNAS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025