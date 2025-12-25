Navidad recogiendo nieve / Jacques Prévert, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
Nuestras chimeneas vacías
Nuestros bolsillos volteados
Oé oé oé
Nuestras chimeneas vacías
Nuestras suelas perforadas
Oé oé oé
Y nuestros hijos lívidos
Bailan frente a nuestros bufés
Oé oé oé
Y sin embargo es Navidad
Lo que hay que festejar
Festejemos festejemos
La Navidad
Esto se hace cada año
Oé, la vida es bella
Oé, Feliz Navidad
Pero mira la nieve que cae
Que cae desde lo alto
Se puede hacer un daño
Al caer de tan arriba
Oé oé éo
Pobre nieve nueva
Corramos corramos hacia ella
Corramos con nuestras palas
Corramos a recogerla
Ya que ese es nuestro oficio
Oé oé oé
Bella nieve nueva
Que caes desde el cielo
Dinos cuál es la bella
Oé oé oé
Cuándo en Navidad
Caerán de esas alturas
Pavos navideños
Con sus pavitos
Oé oé éo!
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).