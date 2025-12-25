Navidad recogiendo nieve / Jacques Prévert, por Mirko Lauer

Nuestras chimeneas vacías

Nuestros bolsillos volteados

Oé oé oé

Nuestras chimeneas vacías

Nuestras suelas perforadas

Oé oé oé

Y nuestros hijos lívidos

Bailan frente a nuestros bufés

Oé oé oé

Y sin embargo es Navidad

Lo que hay que festejar

Festejemos festejemos

La Navidad

Esto se hace cada año

Oé, la vida es bella

Oé, Feliz Navidad

Pero mira la nieve que cae

Que cae desde lo alto

Se puede hacer un daño

Al caer de tan arriba

Oé oé éo

Pobre nieve nueva

Corramos corramos hacia ella

Corramos con nuestras palas

Corramos a recogerla

Ya que ese es nuestro oficio

Oé oé oé

Bella nieve nueva

Que caes desde el cielo

Dinos cuál es la bella

Oé oé oé

Cuándo en Navidad

Caerán de esas alturas

Pavos navideños

Con sus pavitos

Oé oé éo!