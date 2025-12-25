Dos poemas navideños, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
LA NAVIDAD DE 1963 / Joseph Brodsky
Los reyes magos llegaron. El niño
Dormía profundo. La estrella
Brillaba desde lo alto de la bóveda.
Un viento frío hacía remolinos de nieve.
La arena crepitaba. Una fogata crujía cerca.
El humo ascendía. Las llamas enganchaban
Y se retorcían. Las sombras proyectadas
Por el fuego ahora se acortaban y de pronto
Se alargaban. Nadie allí advirtió
Que en esa misma noche había empezado
La cuenta de la vida. Los reyes magos
Habían llegado. El niño dormía profundo.
Bajo los arcos empinados del pesebre.
La nieve lo rodeaba todo. Un vapor blanco
Subía en jirones. Con regalos amontonados
Junto a él, el niño dormía como un ángel.
LA NAVIDAD DE 1971 (fragmento) / Joseph Brodsky
Para V.S.
Cuando es Navidad todos somos reyes magos.
Todos resbalando y empujando en la bodega.
Donde una lata de halva, sabor café,
Explica una avalancha humana
Con gente cargada de paquetes:
Cada uno su propio rey, su propio camello.
Bolsas de nylon, bolsas para cargar, conos de papel
Gorras y corbatas, todo torcido hacia un lado.
Tufo a vodka y resina y bacalao,
Tangerinas, canela, manzanas,
Diluvios de rostros, sin señal de un sendero
Hacia Belén, bloqueado por el torbellino.
Y quienes traen regalos moderados
Se trepan a buses y bloquean todas las puertas
Se pierden en patios abiertos como si supieran
Que no hay nada allí dentro:
ni un animal, ni una cuna, ni siquiera ella,
su cabeza rodeada por un destello de oro.
(Traducidos por el columnista)
