Dos poemas navideños, por Mirko Lauer

LA NAVIDAD DE 1963 / Joseph Brodsky

Los reyes magos llegaron. El niño

Dormía profundo. La estrella

Brillaba desde lo alto de la bóveda.

Un viento frío hacía remolinos de nieve.

La arena crepitaba. Una fogata crujía cerca.

El humo ascendía. Las llamas enganchaban

Y se retorcían. Las sombras proyectadas

Por el fuego ahora se acortaban y de pronto

Se alargaban. Nadie allí advirtió

Que en esa misma noche había empezado

La cuenta de la vida. Los reyes magos

Habían llegado. El niño dormía profundo.

Bajo los arcos empinados del pesebre.

La nieve lo rodeaba todo. Un vapor blanco

Subía en jirones. Con regalos amontonados

Junto a él, el niño dormía como un ángel.

LA NAVIDAD DE 1971 (fragmento) / Joseph Brodsky

Para V.S.

Cuando es Navidad todos somos reyes magos.

Todos resbalando y empujando en la bodega.

Donde una lata de halva, sabor café,

Explica una avalancha humana

Con gente cargada de paquetes:

Cada uno su propio rey, su propio camello.

Bolsas de nylon, bolsas para cargar, conos de papel

Gorras y corbatas, todo torcido hacia un lado.

Tufo a vodka y resina y bacalao,

Tangerinas, canela, manzanas,

Diluvios de rostros, sin señal de un sendero

Hacia Belén, bloqueado por el torbellino.

Y quienes traen regalos moderados

Se trepan a buses y bloquean todas las puertas

Se pierden en patios abiertos como si supieran

Que no hay nada allí dentro:

ni un animal, ni una cuna, ni siquiera ella,

su cabeza rodeada por un destello de oro.

(Traducidos por el columnista)