Tomando a Keiko por las mechas, por Mirko Lauer

Han comenzado los ataques de Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori. En el 2021 no fue Fujimori quien le impidió a López Aliaga llegar a la segunda vuelta, sino al revés. Pero este es uno de esos casos en que quien ofende no perdona. López Aliaga va primero en las encuestas, pero igual siente que Fujimori le enturbia el agua. ¿Por qué? La respuesta cae por su propio peso.

El político alias Porky no se siente nada seguro frente a la máquina electoral del fujimorismo. Para Renovación Popular no solo está el problema de un posible paso de Fujimori al primer lugar. También está el albur de que Fuerza Popular, en su caída, termine apoyando otra candidatura. Si RP sigue atacando a la lideresa, eso va a suceder de todas maneras.

La candidatura de López Aliaga parece fácil de desmoronar, como lo fue la de Daniel Urresti hace dos elecciones municipales. El paso de López Aliaga por el municipio de Lima no ha sido nada auspicioso. El municipio ha quedado atrozmente endeudado. Las promesas más sonoras han quedado incumplidas. Las obras que parecían soluciones están mostrando ser problemas.

Suele haber un sentimiento de los limeños a favor de su alcalde, aunque eso no ha llevado a ninguno a Palacio. No es descartable que el resto del Perú prefiera a otro candidato, aun cuando López Aliaga ha subido a su plancha a un personaje harto desconocido que lleva chullo en algunas fotos y que está trabajando de Mister Sur Andino, al lado del Doctor Lima Antigua.

Para los ataques a la candidata de FP, el candidato de RP ha detectado en ella una aparente debilidad al llamarla vaga. No es la primera vez que se lo dicen, ni la primera persona que lo ha hecho. Cierta imagen de señora de su casa se presta a ello, si bien mangonear al Congreso es un trabajo a tiempo completo, como lo fue mantener una efectiva influencia sobre Dina Boluarte.

Al candidato que se moderaba la alcaldía lo convirtió en un político con gestos de falso señorón, derechista extremo y profundamente antipático para los sectores populares. Estos últimos pronto se darán cuenta de ello por todo el país. Pero ya llegan todas esas promesas electorales para el incumplimiento. "Perú potencia mundial" es una de cajón. Una playa tropical 100 % en cada región puede ser otra.