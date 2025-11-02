Las elecciones se ganarán con coherencia, no con troles

Las últimas elecciones presidenciales en Bolivia mostraron que, aunque las redes sociales son un campo de batalla importante en los procesos electorales, no son el único factor para definir su resultado. En ese sentido, el algoritmo amplifica, pero no sustituye la confianza.

Esa misma lección parece no haber sido aprendida todavía en el Perú. Desde el propio Ejecutivo hasta la Municipalidad de Lima, pasando por algunos gobiernos locales, las llamadas “granjas de troles” se han convertido en herramientas habituales de comunicación política. Cuentas anónimas, financiadas con recursos públicos o privados, se despliegan cada día en redes sociales para hostigar a críticos, fabricar apoyos o imponer tendencias artificiales.

El problema es que esa estrategia erosiona lo que más escasea en nuestra vida pública: la confianza interpersonal. En lugar de construir legitimidad a través del diálogo, se opta por el ruido y la agresión. Y es por eso que en un contexto de desafección política generalizada, recurrir a la manipulación digital ayuda al debilitamiento de la democracia.

La Alcaldía de Lima, por ejemplo, ha hecho de la propaganda en redes una herramienta central de su narrativa de gestión, pero los números no se traducen en credibilidad. Lo mismo ocurre con funcionarios como el presidente José Jerí, que confunden la estrategia comunicacional con el linchamiento virtual hacia ciudadanos.

En ese sentido, vale la pena recordar a los candidatos a la Presidencia y al Parlamento que el votante no es ingenuo. Puede equivocarse, pero cada vez reconoce mejor cuándo un mensaje es auténtico y cuándo responde a una maquinaria artificial.

Las elecciones de 2026 serán la primera gran prueba de esta era digital plenamente madura en el Perú. Y es probable que quienes intenten ganar solo con troles descubran que los clics no equivalen a votos. La ciudadanía buscará, sobre todo, soluciones a los problemas que le afectan en su día a día y la distancia con quienes desde sus organizaciones políticas hoy con representación en el Congreso son responsables de la crisis actual.