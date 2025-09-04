Schwend, un nazi de entre-casa, por Mirko Lauer

A 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, Felipe Burstein y Carlos Maza publican Friedrich Schwend, un vecino ejemplar (Lima, Planeta, 2025), un libro sobre nazis prófugos acogidos por el Perú —o de paso por él— en la segunda mitad del siglo pasado. A pesar de sus casi 700 páginas y de su minuciosidad, la lectura resulta ágil.

El caso del nazi Schwend, dedicado al chanchullo de todo tipo desde su casa en Santa Clara, es conocido. Pero este libro tiene la virtud de aportar nuevos datos a algunos crímenes no del todo resueltos, e incluso a otros ya cerrados. El resultado es un cuadro panorámico de nazis instalados y paseándose por la región andina con total impunidad.

La relación entre el periodista alemán Herbert John, su empleador Luis Banchero en el diario Correo, y Schwend aparece aquí bajo una nueva luz. En cierto modo, se reabre la posibilidad de que ni el mayordomo ni la asistente fueran los asesinos del magnate pesquero. Con tantos nazis en la danza, cualquiera de ellos pudo haberlo sido.

Asimismo, el caso más notorio en que apareció Schwend en Lima —el asesinato del casi conde español José Manuel Sartorius— presenta dudas respecto a que su hija, Ingrid Schwend, hubiera sido la perpetradora. Algo similar ocurre con la captura de Adolf Eichmann. ¿Fue obra de la cazadora de nazis Beate Klarsfeld? ¿O simplemente Schwend lo delató, como ya había hecho con tantos correligionarios?

La hipótesis más dramática del libro es que el “don Federico” de Santa Clara habría sido el pivote de toda la presencia nazi en Sudamérica. Ciertamente, se demuestra que su casa en Lima alojó a una lista de prominentes prófugos del Reich, comenzando por el más importante de ellos, quien murió de cáncer en prisión en Francia en 1991.

Un tema complementario es la manera en que la Lima de los años cincuenta en adelante se fue articulando en torno a Schwend. Evidentemente, el nazi tenía llegada tanto al gobierno como al capital, y en el libro la protección al personaje parece provenir de los más diversos sectores de una densa red de contactos locales y extranjeros.

Aunque da la impresión de que todavía no se ha dicho la última palabra sobre los nazis refugiados en el Perú y Sudamérica, el libro de Burstein y Maza representa un avance serio en ese terreno, sobre todo al presentar al nazismo derrotado y prófugo como una verdadera banda criminal.