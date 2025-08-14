La versión sobre el oro chino, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
Algunos medios de prensa de los EE. UU. están difundiendo un par de investigaciones sobre minería ilegal, a la que le dan un fuerte sabor a conspiración internacional. El tema, como era previsible, es que Beijing está acumulando oro ilegal a manos llenas, como una forma de defender su economía frente al dólar. Para eso, China se viene moviendo en varios continentes.
The Washington Post habla de una “mafia minera global” dedicada a saciar el apetito de oro que existe en Beijing. Su principal centro de operaciones estaría en Indonesia, el segundo productor asiático del metal. Pero hay actividad en otros continentes, como África y Sudamérica. Perú no aparece en el mapa de la investigación, todavía.
Hasta aquí hemos venido mirando la fiebre del oro ilegal o extralegal peruano como un impulso espontáneo de una necesidad popular hacia una fuente de dinero relativamente fácil. Los mineros han sido percibidos más o menos como los huaqueros: ilegales, aislados, con poca rentabilidad y rodeados, quizás, de una atmósfera romántica.
Esta visión comenzó a cambiar con los atentados de Pataz. La nueva idea es que la minería ilegal del oro ha estado propiciando un capitalismo salvaje, de bajo perfil personal o familiar, y de camioneta 4x4 en cada mina. Pero detrás de esta idea del ilegal modernizado y enriquecido están asomando otras, algo más complicadas.
Por ejemplo, la que comentamos antes, con intereses chinos organizando el territorio minero peruano para hacerse del oro disponible. Debemos suponer que alentar al ilegal, si ese es el caso, les es mucho más conveniente y viable que hacer numerosas pequeñas inversiones por todo el país. Es el material del que están hechas las conspiraciones.
Quizás, en este caso, no tenemos que ir hasta el remoto Beijing, pues los lazos de la minería ilegal con la política peruana y sus personajes son bastante conocidos. Más que conspiración, lo que tenemos aquí es la vieja frase: “Es el oro el que aceita billeteras”. En otras palabras, lo que alentó las cosas fue la impunidad.
Pero, una vez puestos a especular, ¿cuál es el sentido profundo de la invitación de Indonesia a Dina Boluarte? ¿Podemos imaginarla como parte de una gran conspiración mundial del oro chino? Suena difícil, más allá de uno o dos relojes finos y prestados.
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).