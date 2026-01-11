¿Por cuántas derechas se puede votar?, por Mirko Lauer

Con el avance electoral de los partidos de derecha en América Latina, y las pasadas experiencias peruanas con la izquierda, es muy posible que aquí la derecha gane en abril y luego en junio. ¿Pero cuál? ¿Y con qué rasgos? Hasta ahora, los partidos se vienen definiendo por sus candidaturas. Tan de derecha se le ve a Keiko Fujimori como a Rafael López Aliaga.

Lo que ha venido a cambiar algo las cosas es el nuevo interés de Donald Trump por la región. Una idea que surge de lo anterior es que cuanto más cerca esté de Trump un político, mayores sus posibilidades de ganar. Por lo pronto, López Aliaga fue uno de los que lo acompañó en su juramentación en Washington, un movimiento de ventaja frente a Fujimori.

Aun si Trump pierde las elecciones parlamentarias de este noviembre y pasa a ser acusado, como él teme, el próximo gobierno peruano va a tener que adecuarse a varias de sus políticas. ¿Qué significa eso en términos ideológicos? Trump viene siendo descrito como un nacionalista que es, a la vez, un populista de derecha.

Muchos pueden entrar en esa definición, siempre y cuando tengan los recursos necesarios para llevarla a la práctica. Son más los derechistas locales que se inclinan por el simple autoritarismo, incluso tiránico, sin hacerse problemas ideológicos. El más ideológico de los derechistas parece ser Javier Milei, el fan N.° 1 de Trump y autoproclamado anarquista.

Fuerza Popular viene de la trayectoria de Alberto Fujimori en el gobierno, un ejercicio definible como una derecha inclinada hacia el capitalismo popular. ¿Por qué su candidata va a la zaga de Renovación Popular? Después de tres elecciones perdidas, López Aliaga parece estar siendo percibido como más moderno, más trumpiano, quizás. Pero hay variantes.

Francisco Tudela advierte sobre un peligro de neoconservadores que rondan a Trump y que en realidad serían trotsko-marxistas (¿hay neocons peruanos?). Ismael Benavides llama a emitir un “voto económico”, en el sentido de una mirada puesta en resultados de la economía, pero no precisa por quién en la derecha debe ser ese voto.

¿Las diferencias ideológicas harán la diferencia en la derecha? La tradición partidaria no es tan fuerte como para eso. Difícil que gane “la derecha”. Más bien podremos ver el triunfo de un derechista, incluso uno algo incómodo con la etiqueta, como le sucede a tantos políticos locales.