Fotocheck político de agosto, por Mirko Lauer

Dina Boluarte. El problema amazónico la pescó en Asia, cómo no. Su respuesta: no hay nada que discutir. Pero la patrona Keiko Fujimori sí tenía algo que decir, en la forma de un zape a Gustavo Petro, en la modalidad “no te metas”. Pero Fujimori está de llegada y Boluarte de salida. Para Boluarte, un regreso sin gloria, con muchas promesas de inversiones asiáticas, aunque nada concreto.

Jorge del Castillo. El gambito de su plancha histórica, digamos, ha sido bien recibido por varios medios. Pero falta una tercera figura. Carla García, una de las hijas de Alan, quiere liderar una plancha propia, y no es la única persona. ¿Cuál es, entonces, la ventaja política de Del Castillo? Que su cliente Benavides le permitió madrugar.

Delia Espinoza. La fiscal de la Nación ha resultado mucho más treja de lo que la coalición corrupta suponía. El espectáculo de los malandrines congresales intentando sacarla de en medio, hasta con la tropa, es vergonzoso para todo el país. Mientras tanto, el Congreso sigue preparando leyes pro-mafia mientras nadie se lo impida.

Rafael López Aliaga. Vive con un collar de falacias puesto, pero parece que el público se está acostumbrando a eso. Da la impresión de que para él la gestión municipal es una cosa y la campaña electoral es otra cosa. Si Fujimori no lo liquida, sus posibilidades de ganar en abril próximo se van a reducir a cero.

Verónica Mendoza. Se ha vuelto el símbolo de que la izquierda no tiene figuras candidateables con alguna posibilidad. Esto porque es una artista de las alianzas inviables. Sin embargo, ella misma está en algo así como la primera fila de la izquierda. Si hubiera tomado distancia de Pedro Castillo a tiempo...

Elmer Schialer. El canciller tiene claro que el camino del impase amazónico es diplomático. Pero Ejecutivo y Legislativo están llenos de gente que quiere hacer sonar tatachines un tiempito más. El acceso al río Amazonas llevó a Ecuador a una guerra. Colombia teme llegar a encontrarse en parecida situación.

Martín Vizcarra. Una hipótesis aritmética: la desaprobación de Boluarte es el origen de las simpatías electorales de Vizcarra. Lo cual puede volver al moqueguano inhabilitado en el gran elector del 2026. ¿Qué van a hacer las empresas privadas de sondeos a las que se les ha prohibido mencionarlo siquiera?