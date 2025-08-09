Un problema fabricado en el Congreso, por Mirko Lauer

Parece una típica metida de pata del ignorante Congreso peruano. Dar una ley para crear un distrito loretano en un territorio potencialmente conflictivo es buscarle cinco pies al gato. El conflicto ya está aquí, en boca del presidente colombiano Gustavo Petro. La que no está aquí es Dina Boluarte, por supuesto.

Hace casi un año redondo, un 16 de junio, un funcionario de límites del gobierno bogotano cuestionó la peruanidad de la precaria isla de Santa Rosa. El Sr. Diego Cadena aludía a un tema territorial no resuelto. Pero su cancillería le respondió que ese era un asunto que supera los fueros de un director de Soberanía Territorial.

De esa manera, el gobierno de Petro le ahorró entonces a las dos partes una disputa esencialmente inútil, por un islote diminuto e inestable, en medio del río Amazonas y uno de sus estrechos. Pero al crear el distrito loretano de Santa Rosa, un paquete de congresistas ha echado por la borda un año de tranquilidad en torno a la isla.

Petro acaba de cuestionar la soberanía peruana de la isla, lanzando un tema que le cae de perillas. Ya en El Espectador, el profesor Fabián Cárdenas detalla los elementos de lo que podría llegar a ser un clásico litigio en la Corte Internacional de La Haya. El canciller peruano está en la comitiva de Boluarte, y aquí nadie importante ha dicho nada.

De modo que el incidente que ambas cancillerías cancelaron de un plumazo ha regresado por la puerta falsa del chovinismo regionalista. Nosotros pensábamos tener arreglada la parte formal de nuestros problemas fronterizos. Pero para Petro y Boluarte, Santa Rosa, precaria y todo, puede llegar a ser la isla del tesoro político.

En ambos casos, es una brillante oportunidad para subirse a la piragua del patriotismo, y así exigir el apoyo de la población. Discursos nacionalistas, viajes a la zona en disputa (si todavía la isla está allí completa), reclutamiento de abogados internacionalistas (viaje a La Haya). Esperemos que Petro no viaje a La Paz.

Si hemos entendido bien, la inspiradora de lo que se ha puesto en marcha es una congresista, Karol Paredes, quizás especialista en derecho internacional y geografía fluvial. Pero dudamos que sus mensajes vayan más allá de un chovinismo sin sustento, paralelo al colombiano. En todo caso, el Ejecutivo se ha abalanzado sobre esta isla de la fantasía.