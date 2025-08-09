Último tango en Alfonso Ugarte, por Mirko Lauer

A pesar de que son por lo menos cinco los que aspiran a la candidatura presidencial del Apra, la plancha de Jorge del Castillo, en alianza con Mauricio Mulder, parece tener la mayor posibilidad de lograrlo, siempre y cuando resuelvan algunos problemas comerciales del lado de Mulder. En una competencia interna centrada en torno a la herencia política de Alan García, ellos dos son, como se dice, los más caracterizados, pero quizás no los más seguros.

Carla, la hija mayor de García, es muy mencionada, pero tiene el hándicap de no haber gobernado a su lado. Frente a eso, Del Castillo y Mulder representan una continuidad, como es también el caso de Hernán Garrido Lecca o Javier Velásquez Quesquén, quien, en algunas versiones (no todas), compite junto a la hija. Hay más nombres aguardando detrás de bambalinas.

Si el tema es AGP, una vez partida la generación de los últimos líderes históricos, Del Castillo es quien mejor puede reclamar haber sido el N.° 2 del presidente. Eso significa reconocimiento de la figura, recoger algo del prestigio que todavía tiene el segundo período de AGP y poder captar algunas resonancias de un Apra olímpica, para algunos ya desaparecida.

¿Lo anterior basta para entrar a la segunda vuelta o cruzar la valla? Nuestras respuestas son que no para lo primero, pero tal vez sí para lo segundo. El partido no tiene los recursos del oro ilegal, y en muchos lugares donde antes pesaba, ahora sigue dividido. No lo imaginamos recuperando La Libertad de manos del falso valor que los reemplazó.

Pero, claro, mucho dependerá del candidato y de lo que diga o haga. Del Castillo y Mulder tienen un obvio entrenamiento parlamentario. Lo ideológico nunca ha sido lo suyo, en un momento en que va a pesar mucho la ubicación de la aguja en el dial ideológico. ¿Qué ha pasado con las ideas en el Apra desde que partió García?

A juzgar por algunos lemas, el Apra sigue en la derecha donde la dejó AGP, e incluso se ve a sí misma peleando el voto anticomunista. No es, pues, el partido socialdemócrata de los buenos tiempos. Pero Del Castillo y Mulder van a tener que trabajar del lado de las ideas y buscar gente más joven y transparente que sus entornos de estos últimos años.