¿Es verdad que allá la quieren ver?, por Mirko Lauer

En la primera misa de León XIV el vicepresidente le preguntó a la presidenta cuándo pensaba ella visitar los EEUU ¿Cuánto de oficial y cuánto de real invitación oficial tuvo la frase de J.D.Vance a Dina Boluarte? Para algunos solo fue un comentario amable, del tipo ¿cuándo te pasas por casa?. Para otros, fue una invitación oficial. Así le sonó al menos al Canciller Elmer Schialer, quien siempre tiene la explicación positiva a la mano.

El embajador Schialer sin duda sabe que las invitaciones oficiales a jefes de Estado se hacen por escrito, desde la oficina del mandatario que invita. Lo que le dijo Vance a Boluarte en el auditorio de una reunión en el Vaticano parece más bien una amabilidad de alto nivel. Pero no hay oído más agudo que el que quiere oir.

A pocos días de llegada a Lima, Boluarte convirtió la frase en motivo para un nuevo viaje. Debe haber pensado que si ella vuelve la amabilidad de Vance una invitación oficial, Donald Trump, quien maneja su propia agenda de invitaciones y visitas, no los va a desmentir, ni a ella ni a su vicepresidente. Hasta el momento Trump no ha dicho nada.

La parte más tosca de esta historia es que se le ha querido fletar al Congreso el cuento de la invitación oficial, para asegurar la aprobación de un nuevo viaje presidencial. Boluarte anuncia que es invitada incluso antes de haber hecho el pedido formal (ese sí) al Congreso para la autorización del viaje al exterior.

Obviamente estamos ante un wanderlust, como se llama en alemán a un intenso deseo de viajar. A una presidenta las invitaciones al exterior no han de faltarle, la cosa es que sean invitaciones a las que a estas alturas el Congreso no pueda decir que no. Una visita oficial a Washington era una aprobación cantada.

¿Cómo encaja esto con el pedido del voto de confianza a mediados de mes, la invitación interpelatoria a algunos ministros, y el nombramiento del primer ministro censurado al cargo de representante del Perú ante la ONU? Hay un tango entre el Congreso y Boluarte, que es también entre el oficialismo y la oposición.

¿Cuál es el plazo para convencerse de que no hubo invitación oficial sino amable declaración de que las puertas están abiertas para un viaje personal? Quizás es más cómodo simplemente esperar la visita de León XIV al Perú.