Puerta giratoria: ¡juran en cinco minutos!, por Mirko Lauer

Para salvar a su Primer Ministro Dina Boluarte lanzó tres ministros a la hoguera. Horas después Gustavo Adrianzén entendió que le tocaba renunciar, y Boluarte ha tenido que sacrificar al gabinete entero. Una crisis ministerial de cambalaches, que podría estar abriéndole las puertas a la vacancia presidencial, por necesidad antes del fin de julio.

Pues lo que precipitó la crisis fue el paso de fujimoristas y cerronistas del Congreso a la posición pro-censura de Adrianzén. Cambió de posición sazonado por un paro más de transportistas contra la inseguridad ciudadana que el gobierno no está logrando amortiguar. Además Boluarte quiere ir a Roma y César Acuña seguir de vacaciones.

Sobre la salida de Adrianzén no hay mucho que decir. El hombre era ineficiente, desatinado, y nunca tuvo poder político real. No hay nada mejor rodeando a la presidenta, de modo que con los nuevos nombramientos, frescos o recalentados, no se va a notar cambio alguno. Menos todavía si el nuevo PCM es el actual titular de Minjus, como se viene diciendo.

Tumbar a Adrianzén ha sido la manera como Fuerza Popular y Patria Libre han empezado su toma de distancia respecto de un gobierno costoso en términos de votos. Keiko Fujimori no quiere pasar a ser conocida como la futura Dina Boluarte, aunque ha hecho méritos para ello. A Acuña hasta ahora no parece importarle el tema.

No descartemos que Adrianzén, al igual que Juan José Santiváñez, pase a ocupar un cargo formalmente menor, pero bien pagado, en los vericuetos de Palacio. Lo cual vendría a ser una nueva provocación a un Congreso que ya parece embalado contra la presidencia. Evidentemente es la hora de partir, y no nos referimos a Roma.

Boluarte venía contando con FP, APP y PL como escudos a la hora de enfrentar el tsunami legal que se le ha venido acumulando desde la primera hora. En un momento pareció que así sería, pero las cosas vienen tomando otro giro. Sus amigos están necesitando aparecer como sus peores cuchillos. Por este camino, ni siquiera le van a aceptar ministerios.

Resolver un mal nombramiento con otro mal nombramiento era el estilo de Pedro Castillo. Boluarte lo ha hecho suyo sin atenuantes, y convertido el gabinete en una puerta giratoria de la que no cabe esperar nada, o por lo menos muy poco. Como ha dicho el ministro MEF saliente, deja la casa ordenada. Poca cosa para juramentaciones con tanto boato.