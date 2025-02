Dina: estoy mejor que el otro, por Mirko Lauer

Dina Boluarte ha empezado a mencionar su partida en el 2026 con una frase que busca autodefinirse: su Gobierno habrá sido mejor que aquel que encontró. No es una idea tan difícil de asumir para quien ha sucedido a Pedro Castillo y ha asumido un país recién salido de la pandemia. ¿Qué está buscando Boluarte con ella?

Pues lo mismo que buscó desde el inicio, que se le reconozca haber conjurado la catástrofe golpista y cleptómana promovida por Castillo. Su primera palabra frente a las críticas, locales e internacionales por los muertos de 2022-2023 fue estabilidad. Desde entonces sus esfuerzos han apuntado a ser vista como una presidenta legítima.

Una desazón de Boluarte ha sido, hasta ahora, que el gran público no reconozca sus méritos como presidenta. Si mira hacia atrás verá que no se han reconocido los méritos de presidentes mucho más eficaces. No hay mucha gratitud en la política peruana, porque la opacan los reclamos. Por eso ella se define como una mejoría.

Hay varios motivos para esa forma modesta de autoelogio que ha aparecido. Una es ir preparando elementos de su defensa pospresidencia. Otra es ir cultivando una imagen de eficiencia administrativa para las elecciones del 2031. Finalmente está el muy humano deseo de reconocimiento por parte de quienes la desaprueban al 95%+.

¿Cómo es ese balance? Boluarte ha tenido y tiene pésimos ministros, parientes en problemas, casos menores, pero publicitariamente llamativos. Los mejores ministros no llaman la atención, los peores hablan como loros, y eso afecta la imagen de su jefa. El obvio entendimiento con el Congreso tampoco ayuda.

El balance en verdad es que sin popularidad nadie le va a conceder nada. Además, presidentes mucho más exitosos que Boluarte no lograron que eso los volviera populares. Algo así como que cuanto más me das, más te pido. Este Gobierno tiene unas cuantas buenas cifras, pero numerosas que son verdaderos retrocesos de gestión.

Luego está el aporte de pasados gobiernos, que Boluarte reclama como suyo. Recibió una caja fiscal nutrida gracias a una austeridad que este Gobierno no practica. El gran mérito, si hubiera que buscar uno, ha sido no espantar del todo a la inversión privada que ya estaba en marcha. La gran falta ha sido permitir que el crimen violento llegue a sus niveles actuales.