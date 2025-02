Más gracioso que un ministro, por Mirko Lauer

Mientras la delincuencia avanza y la protesta vuelve, las declaraciones de algunos ministros sobre el tema son cómicas, o casi. Para demostrar que no hay un peligro de seguridad, el titular de Medio Ambiente informa que en su condominio la gente sale tranquila. Añade que allí se goza de presencia policial. Claro, con un ministro en casa, el resguardo llega.

El titular de la PCM ha tomado una línea insólita frente al paro del transporte: como quienes hacen paros son las líneas informales, el problema no es la criminalidad, sino la informalidad. ¿Si se formalizaran, terminarían con las extorsiones? Parece que sí, porque el mismo funcionario dice: “Que se formalicen antes de reclamar”.

Con la agudeza que lo caracteriza, el titular del Minedu les dice a los paristas: “¿Quieren parar o quieren trabajar?”. La críptica pregunta ignora que los choferes paran porque la violencia de los delincuentes no les está permitiendo salir a trabajar. De eso tratan todos los paros del transporte en la temporada, ministro.

El ministro de Trabajo ha fatigado sus neuronas predicando que “la solución no es el paro”. En verdad, tiene razón, pues este gobierno no le hace el menor caso a las movilizaciones populares pacíficas. No las ve como solución, pero el gobierno tampoco tiene ninguna propuesta propia para resolver el problema de la violencia criminal contra la población.

Lo que produce una compasiva sonrisa es el silencio del ministro del Interior, convencido de que el paro del transporte no tiene nada que ver con su mala gestión, o eso parece. Pero este paro, los anteriores y el próximo tienen todo que ver con la delincuencia, un tema que cae de lleno sobre el fajín de este ministro.

Pero la frase política de la semana no sale del gabinete, sino del club de fans de un congresista de Podemos, el Día del Abogado Internacional: “Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad”. Hay aspectos del franelazo que podemos reconocer, como el de la libertad frente a la verdad.

Con el desgaste político, el personal del Ejecutivo y el Legislativo va perdiendo el manejo hasta de las comunicaciones breves con el público. Esto, por cierto, incluye a Dina Boluarte, ahora dedicada a compararse con la exalcaldesa Susana Villarán, un paralelismo que no la favorece.