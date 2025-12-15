Defontana alista despliegue de soluciones con IA para duplicar sus operaciones al 2026

Con un equipo en crecimiento de más de 50 profesionales, Defontana busca consolidarse como el referente tecnológico en Perú. Fuente: Difusión.

Con un equipo en crecimiento de más de 50 profesionales, Defontana busca consolidarse como el referente tecnológico en Perú. Fuente: Difusión.

Defontana, empresa líder en software de gestión empresarial en Latinoamérica y con 15 años de trayectoria en el mercado peruano, anunció un ambicioso plan de expansión con el que proyecta duplicar su operación hacia 2026, sustentado en el lanzamiento de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial, un CRM de nueva generación y una estrategia de automatización avanzada diseñada para transformar la gestión empresarial en el país.

Durante una presentación ejecutiva realizada en la capital, la compañía compartió los principales hitos alcanzados desde su ingreso al mercado peruano en 2009 y presentó su análisis sobre las tendencias que impulsarán la digitalización en las empresas durante los próximos dos años. Según la firma, la convergencia entre IA, automatización y plataformas integradas marcará una nueva etapa en la evolución tecnológica del sector empresarial peruano.

A lo largo de estos 15 años, Defontana ha pasado de un equipo inicial de 10 personas a más de 50 profesionales en el país, fortaleciendo áreas como ingeniería, producto, implementación y customer success. Este crecimiento ha permitido consolidar al Perú como un hub regional de conocimiento, desde donde se brinda soporte especializado a las operaciones de Chile, México y Colombia. La compañía destaca que el talento peruano se ha convertido en un pilar estratégico para la expansión en Latinoamérica.

Actualmente, más de 25 mil empresas de la región gestionan sus operaciones mediante la plataforma de Defontana. Su presencia abarca sectores como retail, servicios, industria, manufactura, comercio y pymes, segmentos que —según la empresa— continúan avanzando hacia modelos de gestión más digitales, automatizados y basados en datos.

Para 2026, Defontana proyecta crecer 100% en ingresos y base de clientes. Esta meta será impulsada por el lanzamiento de su nuevo CRM orientado a la gestión comercial end-to-end, una mayor presencia comercial en Lima y regiones, la consolidación de alianzas estratégicas con cámaras y gremios empresariales, y una inversión sostenida en marketing, posicionamiento de marca y modernización de procesos internos.

Uno de los anuncios más relevantes de la presentación fue la incorporación de inteligencia artificial (IA) y agentes autónomos dentro del ERP y de sus soluciones de Recursos Humanos. Estas innovaciones permitirán automatizar tareas operativas, procesar y analizar inventarios en tiempo real, emitir recomendaciones predictivas para la toma de decisiones y responder consultas mediante asistentes conversacionales. La empresa anticipa que Perú será uno de los primeros mercados de la región en desplegar estas herramientas, lo que supone un salto significativo en la madurez digital local.

La firma también dio a conocer su hoja de ruta, que busca consolidarla como el referente tecnológico integral del país, integrando en una sola plataforma los sistemas ERP, RR.HH., CRM y POS. La estrategia contempla también expandirse hacia sectores de alto crecimiento, reforzar la formación de talento peruano con alcance regional y acelerar el desarrollo de soluciones basadas en IA y automatización avanzada.

“Estos 15 años han demostrado que el Perú no solo adopta tecnología, sino que la impulsa. Nuestro compromiso es seguir acompañando a las empresas en una transformación que ya no es opcional, sino estratégica, y hacerlo con innovación, talento y una plataforma que evoluciona al ritmo de sus necesidades”, afirmó Cristián Navarrete, gerente comercial de Defontana Perú.

DEFONTANA es la empresa líder en software de gestión empresarial en Latinoamérica y Perú, pionera en servicios y soluciones empresariales en la región, orientada a atender empresas de todos los tamaños. Con una sólida trayectoria de más de 20 años, Defontana brinda soluciones de software de gestión a más de 36,000 clientes en Perú, Chile, Colombia y México, fortaleciendo así la administración de sus procesos de negocios, gestión de ventas, control de inventarios, abastecimiento, contabilidad, tesorería, costos de producción, recursos humanos y más. Para más información, visita defontana.com.pe o escribe a holaperu@defontana.com