HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Defontana alista despliegue de soluciones con IA para duplicar sus operaciones al 2026

La compañía destaca que más de 25 mil empresas de la región utilizan su plataforma, abarcando sectores como retail, servicios y pymes, con una fuerte tendencia hacia la digitalización.

Con un equipo en crecimiento de más de 50 profesionales, Defontana busca consolidarse como el referente tecnológico en Perú. Fuente: Difusión.
Con un equipo en crecimiento de más de 50 profesionales, Defontana busca consolidarse como el referente tecnológico en Perú. Fuente: Difusión.

Defontana, empresa líder en software de gestión empresarial en Latinoamérica y con 15 años de trayectoria en el mercado peruano, anunció un ambicioso plan de expansión con el que proyecta duplicar su operación hacia 2026, sustentado en el lanzamiento de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial, un CRM de nueva generación y una estrategia de automatización avanzada diseñada para transformar la gestión empresarial en el país.

Durante una presentación ejecutiva realizada en la capital, la compañía compartió los principales hitos alcanzados desde su ingreso al mercado peruano en 2009 y presentó su análisis sobre las tendencias que impulsarán la digitalización en las empresas durante los próximos dos años. Según la firma, la convergencia entre IA, automatización y plataformas integradas marcará una nueva etapa en la evolución tecnológica del sector empresarial peruano.

A lo largo de estos 15 años, Defontana ha pasado de un equipo inicial de 10 personas a más de 50 profesionales en el país, fortaleciendo áreas como ingeniería, producto, implementación y customer success. Este crecimiento ha permitido consolidar al Perú como un hub regional de conocimiento, desde donde se brinda soporte especializado a las operaciones de Chile, México y Colombia. La compañía destaca que el talento peruano se ha convertido en un pilar estratégico para la expansión en Latinoamérica.

Actualmente, más de 25 mil empresas de la región gestionan sus operaciones mediante la plataforma de Defontana. Su presencia abarca sectores como retail, servicios, industria, manufactura, comercio y pymes, segmentos que —según la empresa— continúan avanzando hacia modelos de gestión más digitales, automatizados y basados en datos.

Para 2026, Defontana proyecta crecer 100% en ingresos y base de clientes. Esta meta será impulsada por el lanzamiento de su nuevo CRM orientado a la gestión comercial end-to-end, una mayor presencia comercial en Lima y regiones, la consolidación de alianzas estratégicas con cámaras y gremios empresariales, y una inversión sostenida en marketing, posicionamiento de marca y modernización de procesos internos.

Uno de los anuncios más relevantes de la presentación fue la incorporación de inteligencia artificial (IA) y agentes autónomos dentro del ERP y de sus soluciones de Recursos Humanos. Estas innovaciones permitirán automatizar tareas operativas, procesar y analizar inventarios en tiempo real, emitir recomendaciones predictivas para la toma de decisiones y responder consultas mediante asistentes conversacionales. La empresa anticipa que Perú será uno de los primeros mercados de la región en desplegar estas herramientas, lo que supone un salto significativo en la madurez digital local.

La firma también dio a conocer su hoja de ruta, que busca consolidarla como el referente tecnológico integral del país, integrando en una sola plataforma los sistemas ERP, RR.HH., CRM y POS. La estrategia contempla también expandirse hacia sectores de alto crecimiento, reforzar la formación de talento peruano con alcance regional y acelerar el desarrollo de soluciones basadas en IA y automatización avanzada.

Estos 15 años han demostrado que el Perú no solo adopta tecnología, sino que la impulsa. Nuestro compromiso es seguir acompañando a las empresas en una transformación que ya no es opcional, sino estratégica, y hacerlo con innovación, talento y una plataforma que evoluciona al ritmo de sus necesidades”, afirmó Cristián Navarrete, gerente comercial de Defontana Perú.

DEFONTANA es la empresa líder en software de gestión empresarial en Latinoamérica y Perú, pionera en servicios y soluciones empresariales en la región, orientada a atender empresas de todos los tamaños. Con una sólida trayectoria de más de 20 años, Defontana brinda soluciones de software de gestión a más de 36,000 clientes en Perú, Chile, Colombia y México, fortaleciendo así la administración de sus procesos de negocios, gestión de ventas, control de inventarios, abastecimiento, contabilidad,  tesorería, costos de producción, recursos humanos y más. Para más información, visita defontana.com.pe o escribe a holaperu@defontana.com

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Por qué la IA será más cara en 2026: falta de chips, centros de datos al límite y más riesgos

Por qué la IA será más cara en 2026: falta de chips, centros de datos al límite y más riesgos

LEER MÁS
Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

LEER MÁS
Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

LEER MÁS
UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

LEER MÁS
Carpe Diem, negocio gastronómico en Cusco, sostiene crecimiento de 20% anual y prepara expansión a Lima

Carpe Diem, negocio gastronómico en Cusco, sostiene crecimiento de 20% anual y prepara expansión a Lima

LEER MÁS
UPAO inaugura la moderna Plaza Orrego

UPAO inaugura la moderna Plaza Orrego

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Notas de Prensa

Alto Trujillo se prepara para su participación en la Segunda Feria Nacional del Pan 2025

UCSM adquiere moderna infraestructura educativa en el sector de Vallecito y la convertirá su nueva sede

Carpe Diem, negocio gastronómico en Cusco, sostiene crecimiento de 20% anual y prepara expansión a Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025