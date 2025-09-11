El aclamado escritor Dan Brown lanzó su nuevo libro “El último secreto”, una novela de acción, llena de giros inesperados y enigmas por descifrar capaz de entretener a los lectores como solo el autor puede hacerlo. Este esperado último libro llegará a nuestro país a partir de la próxima semana.

La gira promocional mundial de El último secreto tendrá su inicio en Praga, escenario principal de la novela, en los próximos días. El Palacio Žofín albergará la fiesta de publicación internacional del nuevo libro de Dan Brown.

Tras un acuerdo de enorme envergadura y confidencialidad, Netflix ha confirmado la adquisición de los derechos de El último secreto para su adaptación en una serie de ocho capítulos que se convertirá en una de las producciones más relevantes de la plataforma.

El mayor lanzamiento del año se publica de forma simultánea en las principales editoriales de todo el mundo, entre las que se encuentran Editorial Planeta en España, Latinoamérica y Portugal, y Columna Edicions con su edición en catalán.

"El último secreto". Imagen: Difusión.

Sobre la novela:

Robert Langdon, el célebre profesor de simbología, viaja a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito.

Desesperado por encontrar a la mujer que ama, Langdon se embarca en una carrera contrarreloj por el paisaje místico de Praga, mientras es perseguido por una poderosa organización y por una figura inquietante surgida de antiguas leyendas. En la Ciudad de las Cien Torres, un escenario fascinante donde la ciencia más avanzada convive con la tradición, Langdon deberá desentrañar símbolos y códigos para desvelar una verdad sorprendente sobre un proyecto secreto que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la mente humana.

Praga, la gran protagonista:

A lo largo de la novela, Langdon recorre varios lugares emblemáticos de la capital checa. Praga es una ciudad particularmente interesante para el profesor de simbología. Además de ser una excepcional muestra arquitectónica de diseños románicos, góticos, barrocos, modernistas y neoclásicos, durante siglos ha estado impregnada de misticismo, fantasmas y espíritus. Tal y como se cuenta en El último secreto, «fue el nexo de Europa con el mundo del ocultismo. El rey Rodolfo II practicaba en secreto las ciencias transmutacionales en su laboratorio de alquimia subterráneo; los clarividentes John Dee y Edward Kelley viajaron hasta allí con la intención de llevar a cabo sesiones de espiritismo para conjurar espíritus y conversar con los ángeles; el misterioso escritor Franz Kafka nació en Praga y fue allí donde escribió su oscuro y surreal relato La metamorfosis».

(NdP).