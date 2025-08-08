HOYSuscripcion LR Focus

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, realiza juzgamiento por robo agravado y expide sentencia en 9 días

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca condenó a Dante Aliyeri Hoyos, Brayan Medina y Alex Cusquisibán a penas de hasta 15 años por robo agravado.

Los sentenciados recibirán 15 años de cárcel efectiva. Fuente: Difusión.

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca emitió sentencia condenatoria unánime contra Dante Aliyeri Hoyos Vega, Brayan Medina Vega y Alex David Cusquisibán Arévalo, por el delito de robo agravado en agravio de Justiniano Becerra Flores.

 El juzgamiento inició el 22/07/2025 bajo la dirección del juez Mario Lohonel Abanto Quevedo y concluyó con la notificación de la sentencia completa el 07/08/2025, demostrando celeridad e imparcialidad conforme a la legalidad penal.

 Los tres jueces valoraron cada una de las pruebas discutidas, que demostraron que los tres sentenciados actuaron de forma conjunta y ejercieron violencia física para despojar a la víctima de dos teléfonos móviles y una billetera con 920 soles, en una calle desolada de Cajamarca en horas de la madrugada.

 Durante el desarrollo del juzgamiento, el colegiado corrigió la calificación jurídica de los hechos que incluyó la agravante por tratarse de un robo a una persona adulta mayor, sin embargo, al no acreditarse que los acusados conocieran la edad de la víctima antes del robo, se desestimó ese pedido. También la fiscalía solicitó una pena de 21 años y 3 meses, sin embargo, por falta de justificación con prueba, los jueces impusieron la pena que establece la ley. Respecto de la reparación civil, ya que se recuperaron los bienes que fueron robados y no se justificó con prueba el pedido inicial del Ministerio Público los jueces ordenaron el pago de mil soles

 Así, los tres jueces condenaron a Brayan Medina Vega y Alex David Cusquisibán Arévalo a una pena de 15 años de cárcel efectiva y a Dante Aliyeri Hoyos Vega debido a que tuvo 20 años de edad, le impusieron 11 años de cárcel. Debido a que los tres sentenciados ya están en el penal de Cajamarca (porque fueron capturados cuando cometieron el delito), los jueces ordenaron que permanezcan presos mientras la Sala Penal revise su sentencia si ellos la apelan y si no lo hacen, seguirán cumpliendo sus penas en la cárcel.

