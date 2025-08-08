Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordena detención preliminar por 7 días contra investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, a cargo del juez Absalon Cabrera Rodríguez, declaró fundado el requerimiento fiscal y dictó detención preliminar judicial por el plazo de siete días contra Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar, investigados por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, y tenencia ilegal de armas de fuego.

En su resolución, el magistrado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con dos robos a mano armada ocurrido el 6 de agosto de 2025 en la Av. Hoyos Rubio y cruce El Higo de la ciudad de Cajamarca, así como con otros hechos denunciados el mismo día.

La decisión judicial permitirá al Ministerio Público, realizar diligencias urgentes y necesarias, tales como pericias, declaraciones de testigos y análisis de evidencias, con el fin de esclarecer los hechos e identificar a otros posibles implicados.