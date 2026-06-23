Olivia Rodrigo crea un festival de música: "Daisy Chain Fields presenta un cartel exclusivamente femenino"

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La ganadora de los Grammy, Olivia Rodrigo, anunció la creación de un festival de música que reunirá solo a mujeres en el escenario. En el cartel de la primera edición del Daisy Chain Fields que celebrará en agosto estarán: Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio.

“Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. Llevo años soñando con este festival y estoy eufórica de que por fin se haga realidad. Daisy Chain Fields presenta un cartel exclusivamente femenino y el 100% de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas”, escribió Rodrigo en sus redes sociales.

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Nacida en California, la cantante de 23 años logró un éxito sin precedentes en 2022 con su canción Drivers License y su álbum debut, SOUR. Ese año rompió récords de streaming y ganó tres gramófonos en la 64.ª edición de los Grammy.

“El cartel es una locura y está lleno de mis heroínas y amigas”, continuó sobre la primera edición del festival. “Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo, y espero que este festival lo sea. ¡Tengo muchísimas ganas de gritar, bailar y cantar con ustedes el 29 de agosto!”.

La joven estrella de la música, es también una de las figuras que ha señalado los abusos en el gobierno de Donald Trump. En 2025, pidió a la Casa Blanca que retirara su canción All-American Bitch de un video en el que arrestaban inmigrantes. “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y de odio”, escribió. “Lo que están haciendo es horrible y cruel”, opinó hace unos días.

Olivia Rodrigo acaba de presentar el tercer disco de su carrera, 'You seem pretty sad for a girl so in love'. Junto con el álbum, ha estrenado el videoclip de 'Stupid song'. En la producción, se ve a la cantante caminando por las calles de Nueva York. "El mes pasado, subió al escenario del Billions Club Live de Spotify para celebrar el haber superado los mil millones de reproducciones en nueve canciones", precisa Universal Music.