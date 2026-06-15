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Kimba Fá: una celebración de la herencia y la memoria

El colectivo artístico anunció 'Legado', el espectáculo con el que celebra sus 25 años.

Kimba Fá.
Kimba Fá. | Difusión.
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Como parte de las celebraciones del Mes de la Cultura Afroperuana, Kimba Fá anuncia una nueva temporada que coincide con los 25 años de la agrupación. Con más de 20 artistas en escena, el espectáculo ha sido descrito por su elenco como una propuesta acerca de “la herencia, la tradición y la energía”, con el objetivo de mantener la memoria viva.

“Legado no es una mirada al pasado. Es la prueba de que todo lo que hemos construido durante estos 25 años sigue vivo en nuevas generaciones de artistas y espectadores. Es una celebración de nuestra memoria, pero también de nuestro futuro”, señala el director Luis Sandoval.

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A inicios de los 2000, Kimba Fá nació como propuesta cultural con La ciudad suena. Por esta puesta en escena, el grupo fundado por Sandoval se hizo conocido por el primer espectáculo de percusión “con instrumentos no convencionales en el Perú”.

En la actualidad, han logrado hacer más de 150 presentaciones y más de 50.000 espectadores en el país, además de participar en festivales internacionales de artes escénicas.

“La temporada contará también con la participación especial de Rosario Goyeneche, nominada al Latin Grammy 2020, quien aportará su fuerza vocal a una propuesta renovada que incorpora nuevas secuencias coreográficas y momentos especialmente creados para esta celebración”, adelanta la producción.

En Legado el colectivo artístico plantea un espectáculo de danza y de teatro físico.  “Un padre que transmite su pasión, su arte y su esencia a su hijo, y un hijo que crece entendiendo que hay cosas que no se enseñan, se heredan viviendo”.

A través de la música, la puesta en escena busca crear un hilo conductor acerca de la memoria, la identidad y la cultura viva. El show reunirá a tres generaciones de artistas que han formado parte de la historia de Kimba Fá.

Para la agrupación, el espectáculo puede funcionar como un recordatorio de lo que es la  peruanidad en Fiestas Patrias.  “Es una invitación a mirar hacia el futuro sin perder de vista nuestras raíces”.

Legado se estrena el 17 de julio y tendrá nueve funciones en el Teatro Municipal de Surco.

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