Jorge Drexler vuelve a Lima con nuevo disco

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El cantante uruguayo Jorge Drexler vuelve a Perú como parte de la gira por el lanzamiento de su disco Taracá. “El espectáculo contará con banda completa y pondrá el candombe y los ritmos afro-uruguayos en el centro de una propuesta que alterna el nuevo material con un recorrido por su extensa discografía”, adelanta la producción.

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Drexler, ganador del Óscar 2005 a mejor canción original por Al otro lado del río, presenta el decimoquinto disco de su carrera y el más cercano a sus raíces, sostienen. La producción fue lanzada en marzo y tiene 11 canciones con colaboraciones de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, Young Miko y la cantaora Ángeles Toledano.

“Me he pasado los últimos años de mi vida, casi veinte, quitándome la dictadura de las articulaciones, aprendiendo a bailar”, declaró en una entrevista con La Vanguardia.

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Drexler tiene 16 Latin Grammys y un Goya. Su primera visita a Perú fue hace 20 años y su cercanía con el país se ha puesto de manifiesto con su música. En 2017, su interpretación de El Surco en el disco homenaje A Chabuca le valió una nominación a los Latin Grammy en la categoría grabación del año.

La organización del concierto en Lima ha confirmado que será el 12 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.