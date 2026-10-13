Es falso que este edificio haya colapsado durante el reciente terremoto en Panamá: el derrumbe fue generado con IA

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra el colapso de un edificio durante el reciente terremoto ocurrido en Panamá.

LO VERDADERO:

Aunque las imágenes del edificio son reales, la secuencia de su derrumbe fue generada con inteligencia artificial.

Las herramientas Hive Moderation y SynthID identificaron indicios de generación artificial.

En redes sociales circula un video que muestra el supuesto colapso de un edificio durante el reciente terremoto ocurrido en Panamá. Las imágenes han sido compartidas como si documentaran los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Sin embargo, el contenido es falso, ya que, aunque el inmueble que aparece en la grabación es real, la secuencia en la que se desploma fue generada con inteligencia artificial.

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 53.000 visualizaciones, 224 ‘Me gusta’ y 18 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El análisis con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial, como Hive Moderation y SynthID, identificó indicios de que el colapso del edificio fue generado artificialmente. En particular, Hive Moderation calificó el video con un 70,4% de probabilidad de haber sido generado con IA; sin embargo, al analizar los fotogramas específicos en los que ocurre el supuesto derrumbe, el resultado alcanzó el 99%.

Análisis del video viralizado con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Además, SynthID identificó diversas anomalías asociadas con contenido generado mediante inteligencia artificial, entre ellas inconsistencias físicas e imprecisiones en las imágenes. La herramienta también detectó la ausencia de ciertos elementos y características que deberían estar presentes en una grabación real de este tipo.

Análisis del video viralizado con SynthID. Foto: SynthID

Además, diversos medios de comunicación difundieron imágenes del edificio durante el sismo, pero sus reportes se centraron en el desbordamiento del agua de la piscina, no en un supuesto colapso de la estructura. En los registros publicados se observa el inmueble sin que ocurra el derrumbe mostrado en el video viral. La comparación de estas imágenes permite distinguir los hechos documentados de la secuencia añadida artificialmente, que presenta el colapso como si hubiera ocurrido durante el terremoto en Panamá.

Nota de El País. Foto: El País

Conclusión

En redes sociales circula un video que muestra el supuesto colapso de un edificio durante el reciente terremoto en Panamá. Sin embargo, el contenido es falso, ya que la secuencia del derrumbe fue generada con inteligencia artificial. Hive Moderation identificó un 99% de probabilidad de generación artificial en los fotogramas específicos del colapso, mientras que SynthID detectó diversas anomalías en las imágenes. Además, los reportes de medios de comunicación sobre el inmueble se centraron en el desbordamiento del agua de la piscina y no en el colapso de la estructura.

