Hace 14 años compraron un rancho en ruinas en Estados Unidos: hoy es un refugio para la vida silvestre y un ejemplo de ganadería sostenible
Dave y Jeannie Gottenborg transformaron el rancho Eagle Rock en Colorado, mejorando su deteriorada condición agrícola y convirtiéndolo en un ejemplo de ganadería sostenible.
En Estados Unidos, Dave y Jeannie Gottenborg compraron el rancho Eagle Rock, cerca de Jefferson, en el condado de Park, Colorado. La propiedad estaba deteriorada por las malas prácticas agrícolas, con corrales cubiertos de lodo y estiércol, terrenos dañados y cercas destrozadas por el paso de los alces.
Lejos de abandonar el proyecto, la pareja decidió recuperar el terreno y desarrollar una actividad ganadera compatible con la conservación ambiental. Años después, su trabajo ha convertido la propiedad en un ejemplo de protección del suelo, aprovechamiento del agua y preservación de los hábitats naturales.
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Implementaron medidas innovadoras para proteger el suelo y el agua, como el uso de pastoreo rotativo y la instalación de una bomba solar, además de reforestar con sauces.
¿Cómo transformaron un rancho deteriorado en un modelo de ganadería sostenible?
Los Gottenborg implementaron medidas para reducir la erosión y mejorar las condiciones del suelo. Entre ellas, conservaron los rastrojos de heno para retener la nieve y favorecer la infiltración del agua, además de instalar una bomba solar que abastece diez depósitos destinados al ganado mediante tuberías subterráneas.
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También adoptaron un sistema de pastoreo rotativo que permite distribuir mejor el ganado y reducir la presión sobre los pastizales. Para recuperar la vegetación, plantaron cientos de sauces y reemplazaron las antiguas cercas por estructuras diseñadas para evitar lesiones a los animales durante sus desplazamientos.
Las medidas para proteger a los animales silvestres y conservar el ecosistema
La recuperación del rancho también incluyó acciones para favorecer a las especies que habitan en la propiedad. Los dueños instalaron refugios para murciélagos, cajas nido para búhos y casas para pájaros, además de colocar dispositivos en los abrevaderos para evitar que las aves se ahoguen.
En los arroyos, incorporaron rejillas para impedir que las truchas ingresen a los canales de riego y construyeron escaleras que facilitan su acceso a las zonas de desove. Desde 2023, la propiedad participa en el Programa de Patrimonio Natural de Colorado para estudiar su biodiversidad y evaluar futuras iniciativas de conservación.
El trabajo de Dave y Jeannie Gottenborg fue reconocido en 2026 con el Leopold Conservation Award, un premio que distingue a agricultores y ganaderos comprometidos con la protección del suelo, el agua y la fauna silvestre. El rancho Eagle Rock demuestra que la producción ganadera puede coexistir con la conservación de los ecosistemas.