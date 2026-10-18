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Hace 14 años compraron un rancho en ruinas en Estados Unidos: hoy es un refugio para la vida silvestre y un ejemplo de ganadería sostenible

Dave y Jeannie Gottenborg transformaron el rancho Eagle Rock en Colorado, mejorando su deteriorada condición agrícola y convirtiéndolo en un ejemplo de ganadería sostenible.

La pareja implementó medidas como pastoreo rotativo y refugios para fauna silvestre, mejorando el suelo, el agua y los hábitats naturales del rancho.
La pareja implementó medidas como pastoreo rotativo y refugios para fauna silvestre, mejorando el suelo, el agua y los hábitats naturales del rancho. | Foto: Rancho Eagle Rock
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En Estados Unidos, Dave y Jeannie Gottenborg compraron el rancho Eagle Rock, cerca de Jefferson, en el condado de Park, Colorado. La propiedad estaba deteriorada por las malas prácticas agrícolas, con corrales cubiertos de lodo y estiércol, terrenos dañados y cercas destrozadas por el paso de los alces.

Lejos de abandonar el proyecto, la pareja decidió recuperar el terreno y desarrollar una actividad ganadera compatible con la conservación ambiental. Años después, su trabajo ha convertido la propiedad en un ejemplo de protección del suelo, aprovechamiento del agua y preservación de los hábitats naturales.

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Implementaron medidas innovadoras para proteger el suelo y el agua, como el uso de pastoreo rotativo y la instalación de una bomba solar, además de reforestar con sauces.

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¿Cómo transformaron un rancho deteriorado en un modelo de ganadería sostenible?

Los Gottenborg implementaron medidas para reducir la erosión y mejorar las condiciones del suelo. Entre ellas, conservaron los rastrojos de heno para retener la nieve y favorecer la infiltración del agua, además de instalar una bomba solar que abastece diez depósitos destinados al ganado mediante tuberías subterráneas.

También adoptaron un sistema de pastoreo rotativo que permite distribuir mejor el ganado y reducir la presión sobre los pastizales. Para recuperar la vegetación, plantaron cientos de sauces y reemplazaron las antiguas cercas por estructuras diseñadas para evitar lesiones a los animales durante sus desplazamientos.

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Las medidas para proteger a los animales silvestres y conservar el ecosistema

La recuperación del rancho también incluyó acciones para favorecer a las especies que habitan en la propiedad. Los dueños instalaron refugios para murciélagos, cajas nido para búhos y casas para pájaros, además de colocar dispositivos en los abrevaderos para evitar que las aves se ahoguen.

En los arroyos, incorporaron rejillas para impedir que las truchas ingresen a los canales de riego y construyeron escaleras que facilitan su acceso a las zonas de desove. Desde 2023, la propiedad participa en el Programa de Patrimonio Natural de Colorado para estudiar su biodiversidad y evaluar futuras iniciativas de conservación.

El trabajo de Dave y Jeannie Gottenborg fue reconocido en 2026 con el Leopold Conservation Award, un premio que distingue a agricultores y ganaderos comprometidos con la protección del suelo, el agua y la fauna silvestre. El rancho Eagle Rock demuestra que la producción ganadera puede coexistir con la conservación de los ecosistemas.

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