CNN+, nueva plataforma de streaming de noticias, cierra tras tener solo un mes de lanzamiento

La propuesta de plataforma de streaming de noticias CNN+ no continuará más, la compañía Warner Bros ha decidido que este servicio será eliminado de forma definitiva de su planilla de contenidos. CNN+ fue presentada el 29 de marzo y prometía ser el futuro digital de la cadena televisiva, no obstante luego de tan solo un mes la empresa decidió no continuar con el proyecto.

La nueva cabeza de CNN, Chris Licht, habría tomado la decisión junto con la nueva mesa directiva y la comunicó este jueves 21 de abril a todos los trabajadores. El streaming, que solo estará vigente hasta el 30 de abril, contenía una parrilla de diversos programas periodísticos y una oferta de películas y series. Además, tenía inversiones y planes de expansión a largo plazo.

¿Qué pasó con CNN+?

CNN+ era una apuesta de streaming del anterior presidente de CNN, Jeff Zucker. Asimismo, diferentes figuras como el presentador de Fox News Sunday, Audie Cornish, la escritora Alison Roman y la periodista de NBC News, Kasie Hunt, formaban parte del nuevo proyecto.

No obstante, WarnerMedia, antigua dueña de CNN, se fusionó con la compañía global Discovery a inicios de abril de este año. Este cambio llevó a que se modifiquen los altos cargos del canal televisivo, Jason Kilar y Ann Sarnoff, los principales responsables del canal, ya no forman más parte de la compañía, y se replanteen las propuestas en pie, entre ellas, el servicio de streaming.

Ahora, el actual director general de Discovery, David Zaslav, está poniendo en pie sus proyectos y su visión del canal, que implicaría un nueva estrategia para brindar un señal de noticias online.