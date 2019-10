Venezuela hoy: últimas noticias de la crisis venezolana EN VIVO.

Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela HOY

Con LaRepublica.pe, entérate EN VIVO de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país.

En la jornada del último miércoles 30 de octubre, nos muestra la crisis política y social que se sigue incrementándose en esta nación.

Frente a esta situación, el senador estadounidense Marco Rubio indicó que el régimen de Nicolás Maduro esta “estancado” y que las sanciones por parte de EE.UU. se mantendrán hasta que en Venezuela se presente elecciones libres y justas.

“El régimen está estancado, estoy de acuerdo, usted podría decir que la oposición esta estancada, que las fuerzas democráticas están estancadas, pero el régimen está realmente estancado, no pueden viajar al exterior, no tienen acceso a cientos de millones de dólares, sus parientes tampoco pueden viajar como solían hacerlo, no tienen salida a la situación que enfrentan”.

“Mientras Trump sea presidente, las sanciones estadounidenses se van a mantener hasta que haya elecciones libres y justas”, agregó el senador estadounidense en la entrevista que brindo para la cadena Fox.