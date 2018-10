YouTube: nave Soyuz aterrizó de emergencia con astronautas a bordo [VIDEO]

Aterrizaje forzoso. A través de YouTube se ha compartido un video en el que se ve a la nave Soyuz MS-10, la cual tuvo que aterrizar de emergencia por una falla en el motor. En el video se como la nave rusa debe regresar de su viaje hacia la estación espacial internacional con dos tripulantes a bordo.

La Soyuz MS-10 despegó el jueves desde Kazajistán con el cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague, quienes resultaron ilesos y están en buenas condiciones de salud. La información fue confirmada por fuentes del mismo país y la NASA.

A través de YouTube se ve como la nave rusa emite diversas luces y a los tripulantes dentro de la nave. Desde tierra se ve a la central de informaciones, tratando de contactarse con los astronautas, quienes experimentaron la fuerza de la gravedad.

Según primeras versiones, ambos tripulantes resultaron ilesos porque la cápsula que los albergaba fue eyectada de manera automática por el sistema de seguridad. Según la NASA, la Soyuz arribó a tierra en una “trayectoria balística”.

Vía Twitter, la NASA explicó tanto “Nick Hague como el cosmonauta Alexey Ovchinin aterrizaron con seguridad en la tierra después de que un refuerzo en su cohete Soyuz fallara antes. Se reportan en buenas condiciones. Las tripulaciones de búsqueda y rescate están con ellos y preparándolos para un regreso a Moscú”.

.@AstroHague and cosmonaut Alexey Ovchinin landed safely on Earth after a booster on their Soyuz rocket failed earlier. They are reported in good condition. Search and rescue crews are with them and preparing them for a return to Moscow. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/ea8GJTAWzr