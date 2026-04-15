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Sala Penal de Sullana confirma pena de seis años de cárcel para efectivo policial por cohecho

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirma la sentencia de seis años de prisión efectiva contra el policía Abel Muñoz por cohecho, ordenando su captura inmediata.

El tribunal sostiene que el efectivo solicitó 3,000 soles tras intervenir un vehículo. Fuente: Difusión.
El tribunal sostiene que el efectivo solicitó 3,000 soles tras intervenir un vehículo. Fuente: Difusión.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó la sentencia de seis años de pena privativa de la libertad efectiva al efectivo policial Abel Josué Muñoz Fernández por delito de cohecho (soborno) contra la administración pública, dispone su inhabilitación en el cargo y ordena su inmediata ubicación y captura, dado que el acusado afrontaba el juicio oral como reo libre.

Los jueces superiores ordenaron el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil, que deberá pagar en el lapso de un mes. Consideran que no se ha desvirtuado la responsabilidad penal del sentenciado y como tal debe confirmarse la sentencia dispuesta por el juzgado Unipersonal Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios, la cual se encuentra debidamente motivada, por delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron la madrugada del 19 de noviembre del 2022 cuando el acusado junto a otro efectivo policial, solicitó la suma de 3,000 mil soles, luego de haber intervenido un vehículo a la altura de la Villa FAP de Talara, y al notar que los ocupantes presentaban síntomas de ebriedad fueron trasladados a la comisaría, para toma del dosaje etílico, que habría arrojado positivo.

En esas circunstancias, el encausado habría solicitado el dinero, y el dueño del vehículo afectado denunció los hechos ante la Dirección Contra la Corrupción de la PNP de Piura, que inició las investigaciones correspondientes.

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