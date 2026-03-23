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Judicialidad

13 audiencias de procesos inmediatos se realizan en Jornada Extraordinaria

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en Sullana organizó una jornada extraordinaria para acelerar la atención de procesos penales por omisión a la asistencia familiar y violencia familiar.

Se destacó el compromiso de los participantes y exhortó a seguir realizando jornadas mensuales. Fuente: Difusión.
Se destacó el compromiso de los participantes y exhortó a seguir realizando jornadas mensuales. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de dar celeridad a la atención de los procesos penales, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana realiza una jornada extraordinaria en la que se atienden procesos inmediatos por los delitos de omisión a la asistencia familiar y de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Durante la jornada, el juez José Jhonson Valdez realiza 13 audiencias en las que, gracias a la participación del representante del Ministerio Público, Jacinto Ygor Cruz Fernández, y del defensor público, Alexis Vidal Adiranzén, se ejecutan las diligencias judiciales. En estas también participan de manera voluntaria los servidores Sheyla Paz Olaya, Jhon Farfan Iman, Karen Navarro Olaya y Yohany Valladares Pipa, así como el administrador del Módulo Penal, Sebastián Elera Sánchez, quien brinda el soporte administrativo a la jornada.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, felicita la iniciativa de los participantes, ya que con esta acción muestran su compromiso e identificación en la atención oportuna de los procesos judiciales. Asimismo, exhorta a los jueces, juezas y servidores judiciales a sumarse a este tipo de jornadas extraordinarias voluntarias.

Estas jornadas se realizarán de manera mensual y forman parte del plan de trabajo del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana, orientado a fortalecer la celeridad en la atención de los procesos judiciales.

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