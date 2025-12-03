HOYSuscripcion LR Focus

Más 11 mil diligencias se realizaron en Jornada Extraordinaria Especializada en la Corte de La Libertad

La Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó 11 435 diligencias en una jornada extraordinaria, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y enfocada en casos de violencia familiar.

Se implementaron medidas de protección para víctimas de violencia y se sumarían módulos judiciales. Fuente: Difusión.
Se implementaron medidas de protección para víctimas de violencia y se sumarían módulos judiciales. Fuente: Difusión.

Un total de 11 435 diligencias jurisdiccionales y administrativas fueron realizadas por la familia judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el desarrollo de la jornada extraordinaria de descarga procesal especializada de familia, violencia familiar y penal, impulsada por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Este mecanismo de descarga se llevó a cabo con la finalidad de atender de manera oportuna, procesos de alimentos y sus pretensiones derivadas, de delitos de omisión a la asistencia familiar y agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, se tramitaron casos de régimen de visitas y tenencia, y se dictaron medidas de protección para las víctimas de violencia.

La titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia León Velásquez, realizó un recorrido por las sedes judiciales del Módulo Judicial Integrado en Violencia, el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir, la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo y Natasha Alta, para agradecer el compromiso que los magistrados y el personal asumieron en esta actividad sabatina, que beneficia a las usuarias de la región.

Además, se dio a conocer que, a esta jornada también se sumaron los módulos corporativos de contencioso–administrativo, laboral, civil de litigación oral, así como la sub área de extinción de dominio, los módulos básicos de justicia de La Esperanza, Virú y Huamachuco, y las sedes judiciales de Chepén, Virú, San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Cartavio, Cascas, Chocope, Paiján, Pataz, Otuzco, Usquil, Parcoy y Huanchaco.

De igual modo, participaron las áreas administrativas de Presidencia, la Unidad de Servicios Judiciales, el Centro de Distribución General, la Central de Notificaciones Única, el Registro Distrital Judicial y el Módulo de Atención al Usuario.

Finalmente, la máxima representante de la justicia en la región informó que continuará impulsando las jornadas extraordinarias para brindar respuestas céleres a la ciudadanía de la región, y para continuar fortaleciendo el sistema de administración de justicia en La Libertad.

