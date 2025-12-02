HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 2 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 2 de diciembre.
Lee el horóscopo de hoy, 2 de diciembre. | Foto: La República

Este martes 2 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de diciembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, martes 2 de diciembre?

  • Aries: No descartes esa propuesta que sabes puede ser mucho más rentable que la actual actividad que realizas. En lo sentimental, no pretendas tener el control y sé más flexible con tu pareja.
  • Tauro: Empiezas el día resolviendo temas familiares que habías dejado pendiente. Tendrás la energía y la fuerza necesaria para avanzar con gran rapidez. Si tienes negocio, será un día muy favorable.
  • Géminis: Ahora más que nunca tienes que evitar explotar o pelear con esa persona que sientes dice cosas que te lastiman. En poco tiempo reflexionará y se dará cuenta de sus errores. Paciencia.
  • Cáncer: Una persona que trabaja contigo está dejando muchos pendientes. Tienes que exigirle mayor compromiso si ambos desean crecer profesionalmente. Una amistad te hará una propuesta, escúchala.
  • Leo: No te confíes de los avances y supervisa de manera directa tus proyectos. Hay cosas que están descuidadas y no puedes seguir ignorándolo. En el amor, dale una oportunidad a esa persona.
  • Virgo: Estás resaltando por encima de otras personas. Alguien que observa con cierta envidia tus avances intentará manchar tu imagen con comentarios negativos. Ignora esta situación y sigue adelante.
  • Libra: No confías en las propuestas que te hacen, pero es importante que te vincules en algo más para poder cambiar tu situación económica. De ti depende que tus ingresos mejoren y puedas estabilizarte.
  • Escorpio: Empiezas el día resolviendo algunos percances que se presentarán. No te faltará estrategia ni rapidez. En el amor, si te muestras distante por llamar la atención, esa persona se distanciará.
  • Sagitario: Todo empieza a cambiar de manera favorable. Hoy cierras acuerdos que te permitirán crecer profesionalmente. En lo sentimental, no te impongas, esa persona te siente algo inflexible y distante.
  • Capricornio: Empiezas a consumar ese proyecto que tanta ilusión te había generado. Si tenías en mente relacionarte con el extranjero, por viajes o negocios, es el momento. Será un día de crecimiento.
  • Acuario: Tendrás que resolver un percance que se presentará en tu agenda. Contarás con el apoyo necesario y avanzarás sin ningún problema. En el amor, esa persona se acercará, escúchala.
  • Piscis: Te reencuentras con esa persona que tanto quieres. Hablar del pasado no sería lo indicado, puesto que hay cosas que no logran aclarar y si insisten en resolverlas podrían volver a distanciarse.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Horóscopo de Libra para hoy sábado 5 de junio de 2021

Horóscopo de Libra para hoy sábado 5 de junio de 2021

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El día se convertirá en noche: el eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y será pronto

Ibai Llanos se sorprende con las fotos creados con IA tras su visita a Latinoamérica: “Se nos ha ido de las manos”

La Tierra tendrá 2 océanos nuevos: confirman que dos grietas desde África abrirán el paso a nuevos mares

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 1 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

Jefe del INPE sobre someterse al polígrafo: "Pasaré si José Jerí lo ordena"

García Belaunde arremete contra el Congreso: “Es el peor de todos y los partidos son en su mayoría vientres de alquiler”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025