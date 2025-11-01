HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 1 de noviembre 2025: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La astróloga cubana Mhoni Vidente comparte su horóscopo para hoy, 1 de noviembre de 2025, destacando la importancia de conversaciones honestas y la apertura hacia buenas noticias inesperadas.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 1 de noviembre 2025.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 1 de noviembre 2025. | Foto: Composición LR.

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy sábado 1 de noviembre

  • Aries: Deben confiar más en ustedes y en sus capacidades, tienen todo para lograr lo que anhelan. Es momento de que comiencen una rutina de ejercicio, les permitirá verse y sentirse mejor.
  • Tauro: Hoy, martes, es su mejor día de la semana, los colores naranja y azul y potenciarán su buena suerte. Van por el camino correcto, dejen de pensar de manera negativa, todo está a su favor.
  • Géminis: Tengan confianza, recibirán ayuda espiritual para sortear cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si han estado llegando tarde a sus compromisos, cómprense un reloj.
  • Cáncer: Olvídense de los errores del pasado, tienen que perdonarse, solo se están haciendo daño. Confíen en ustedes y en todas sus capacidades y verán cómo logran mejores resultados.
  • Leo: Hoy, martes, es su mejor día de la semana, los colores morado y azul potenciarán su buena suerte. Recibirán una buena noticia que los hará felices, podría ser un nuevo proyecto o un viaje.
  • Virgo: Tienen que relajarse, salgan a caminar o podrían tener problemas como dolores de cabeza. Si están atravesando por algún desafío, tengan confianza, recibirán guía para salir adelante.
  • Libra: Si están atravesando por algún tipo de problema, pidan a su ángel guardián que los guíe. Están rodeados de envidias y energías negativasusen algo de plata para su protección.
  • Escorpio: Si se han sentido muy presionados y eso ha afectado su salud pidan ayuda a su ángel guardián para encontrar paz. Todo está a su favor, tengan confianza y sigan adelante.
  • Sagitario: Tienen que invertir en su hogar para vivir de manera más cómoda y en armonía. Confíen en sus capacidades y sigan adelante con sus proyectos laborales, todo está a su favor.
  • Capricornio: Abran bien los ojos, podrían estar rodeados de malas amistades y amores tóxicos, tienen que limpiar su entorno para estar mejor. Deben ser más ordenados para tener éxito.
  • Acuario: Hoy, martes, es su mejor día de la semana, los colores amarillo y naranja potenciarán su buena suerte. Tienen que aprender a disfrutar su presente para ser más felices.
  • Piscis: No lo duden, pidan el ascenso que les corresponde o busquen nuevos proyectos de trabajo. Todas las energías negativas se disiparán para que destaquen.
Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 31 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 31 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de octubre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de octubre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de octubre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 29 de octubre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de octubre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de octubre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 31 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de octubre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 30 de octubre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025