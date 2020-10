Horóscopo semanal: los pronósticos de Mhoni Vidente del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Descubre cuál será tu suerte en la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en la salud, el amor y el trabajo; de acuerdo con las acertadas predicciones de la astróloga mexicana para cada signo del zodíaco.

A través de su página de Facebook, Mhoni Vidente comparte con todos sus seguidores las revelaciones de los próximos días de acuerdo a lo que dictan las cartas. Además de todos los detalles de tu horóscopo semanal, la astróloga también ofrece los números de la suerte para que atraigas la fortuna a tu vida.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

El horóscopo de Mhoni Vidente predice que tendrás una semana de grandes logros personales y podrás hacer un cambio positivo siempre y cuando pongas en práctica nuevas ideas.

En el amor, por fin te decides a ser feliz con tu pareja y para los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Leo, Virgo y Piscis. Tus números de la suerte serán el 3, 18 y 21.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

En esta semana la energía de tu signo se desgastará un poco por la Luna llena azul, así que trata de no hacer ningún trámite de créditos o cierres de contratos. Recibirás dinero por un trámite del pasado o un pago de comisiones, trata de no platicar de más tus planes.

En el plano sentimental, no te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Libra y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 3, 28 y 71.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Para el tema de la salud, tu energía se dañará un poco esta última semana de octubre. Trata de no pelear con tu pareja y no guardes rencores, tu signo es muy dramático y cualquier cosa lo altera. Se te presentará la oportunidad de un negocio, que no debes desaprovechar.

Tus signos compatibles en el amor son Aries, Leo y Capricornio. Tus números de la suerte son: 3, 22 y 71.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Buen momento para el trabajo, si pides un aumento de sueldo o un asenso es probable que lo consigas. Tendrás cambios de pensamientos y sentimientos encontrados esta semana, tu signo es de agua y todos los fenómenos astronómicos como la Luna llena azul te alteran.

Te sientes enamorado y la convivencia con tu pareja te hace pensar en formar una familia. Tus números de la suerte son el 6, 31 y 55.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Alguien importante te ayudará a crecer en lo profesional y te pondrás al corriente con unos pagos atrasados. Se vendrá un viaje con un familiar y arreglarás papeles de juzgado que saldrán a tu favor. Continúa con el ejercicio y no dejes de lado la dieta.

Esta es una semana de energías cruzadas, a tu signo lo rige el Sol, y la Luna llena azul puede afectarte en tu trabajo o vida personal. Tus números de la suerte son: 2, 11 y 87.

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de setiembre

Cuidado que esta semana pueden presentarse problemas con tus compañeros del trabajo y verse afectada tu salud. Será también días de grandes cambios personales, pero debes alejar a esas personas que no son para ti.

Es momento para que motives una cultura del ahorro. Las cartas te recomiendan que esta semana te des permiso de recibir la felicidad. La compatibilidad de tu signo será con los signos de Piscis, Aries y Géminis. Tus números de la suerte: 4, 27 y 33.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de setiembre – 22 de octubre

Esta semana tendrás buenas oportunidades de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Se presentarán momentos de mucha suerte, de la mano de personas del signo Aries o Capricornio que conocerás.

Ten cuidado esta semana con los pleitos y problemas en tu trabajo. Con respecto al amor, las cartas te recomiendan que te expreses en todos los sentidos y no guardes rencores del pasado. Tus números de la suerte: 19, 32 y 77.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Esta es una semana muy positiva para ti porque se vienen cambios radicales en tu vida; sin embargo, te recomiendan que pagues todas tus deudas e intenta no creer todo lo que te prometen. Procura siempre ir avanzando con los pies en la tierra para evitar fraudes.

Para los que están casados, no discutan tanto y platiquen sus inquietudes de pareja. Tendrás compatibilidad en el amor con los signos de Tauro, Leo y Capricornio. Números de suerte: 17, 32 y 66.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Esta será una semana pesada en el trabajo. Concéntrate y no hagas caso a lo que dicen de ti, sigue igual de auténtico. Se te notificará una demanda o arreglarás algo que tenga que ver con un notario público.

Volverá un amor que se fue sin decirte nada, pero mejor cierra ese círculo y avanza. Los signos con los que serás compatible en el plano sentimental serán Acuario, Aries y Leo. Los números de la suerte para tu signo son 06, 55 y 81.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Se te presentarán pensamientos negativos o de venganza, pero tienes que dejarlos de lado. Le dirás adiós a eso que no es para ti. Tu propio miedo es el mayor obstáculo en tu vida, así que trata de eliminar esos bloqueos y avanzar en lo profesional.

Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Tauro que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 27, 31 y 99.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Esta semana debes tener cautela en tus decisiones de trabajo y personales porque sentirás bloqueos para tomar decisiones. Concéntrate en dejar de lado las energías negativas y las frustraciones.

En el plano sentimental, un amor del signo de Aries, Libra o Sagitario te reclamará porque no cumpliste algo. Deja las frustraciones y complejos a un lado y toma la felicidad, no importa cómo llegue esa persona especial. Números de la suerte: 15, 37 y 88.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Te propondrán un negocio de ventas, pero esta es una semana donde tendrás energías revueltas en cuestiones laborales y personales, por eso las cartas te recomiendan no sacar ningún crédito y no hacer cambios de trabajo.

Para los que están en pareja, seguirán de lo más enamorado y piensas en formalizar; tu mejor compatibilidad de pareja es con el signo de Piscis, Géminis o Virgo. Tus números de la suerte son: 8, 27 y 51.