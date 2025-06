Miguel Ángel Noriega llegó a Estados Unidos con US$20 en su billetera y una mochila pequeña, pero llena de sueños. Apenas llegó, comenzó a trabajar limpiando carros en un car wash, y solo ganaba US$5 por cada carro lavado.

Hoy, el peruano es socio comercial de la empresa Amazon, y gana cerca de US$140.000 mensuales. Su historia de éxito motiva a otros inmigrantes en tiempos difíciles, ya que muchos creen que ''el sueño americano'' ya no existe.

El peruano tenía espíritu emprendedor, y logró sus metas. Foto: composición.

¿Cómo Miguel Noriega migró a Estados Unidos?

Miguel Noriega llegó a tierras estadounidenses sin mucho dinero. Conmovido, narra sus inicios en su labor lavando y limpiando automóviles. También contó que buscaba monedas en las aspiradoras al acabar su jornada. "Abría la aspiradora para ver si me encontraba un dólar más para poder comer o comprarme una soda", afirmó.

Él tuvo distintos trabajos para poder salir adelante en el país. En una época, incluso, trabajó de día en una panadería; y, en la noche, como bartender. El inmigrante dijo que hubo momentos muy difíciles, pero que nunca perdió la esperanza.

Con el tiempo, pudo ahorrar lo suficiente para abrir su propio negocio: una tienda de suplementos para deportistas. No todo fue sencillo, pero logró atraer clientes y crecer su emprendimiento.

¿Cómo el peruano empezó a trabajar en Amazon?

La historia de cómo Noriega llegó a Amazon es curiosa. Él notó que su clientela buscaba precios más accesibles de sus productos en la conocida plataforma de Jeff Bezos, por lo cual se puso a investigar cómo sacarle ventaja al comercio en línea.

"Los clientes me decían: 'Pero esto lo encuentro más barato en Amazon'. Y yo decía: '¿Amazon?, ¿qué es eso?", indicó. Ante ello, decidió comenzar a asociarse con el gigante en ventas y se puso a comercializar sus productos, además de aparatos tecnológicos y de limpieza.

El inmigrante no negó que al comienzo tuvo muchas dudas y desconfianza, pero su modelo de negocio dio frutos al poco tiempo. "Un amigo me dijo: 'Oye, ¿por qué no vendes en Amazon?'. Yo le dije que no porque pensaba que era muy difícil. Al final, le hice caso, promocioné algunos productos que tenía y eso empezó a revenderse solo", contó.

Ahora, Miguel vende aproximadamente 50.000 unidades al mes, y genera ganancias de hasta US$1 millón. Sin duda, es un ejemplo de que los sueños se hacen realidad con mucho esfuerzo.

