Starr Shamp, ciudadana de Illinois, recibió un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 4 a los 27 años. Sin imaginarlo y con contra todo pronóstico médico, hoy pudo finalizar su maestría en salud mental al lado de su hijo. Su historia ha conmovido a todo el país, sobre todo, a todas las personas que pasan una situación similar a la suya cuando la esperanza es la última que se pierde: “Sigue adelante, aunque todo parezca en contra”.

El sábado 7 de junio de 2025, Shamp obtuvo su Maestría en Ciencias en Consejería Clínica de Salud Mental en la Universidad de Bellevue. La revista People obtuvo las declaraciones de Shamp, quien fue seleccionada como oradora de la generación, donde ofreció un discurso centrado en la resiliencia: “Nunca te rindas. Siempre habrá algo… Siéntelo, acéptalo y sigue adelante”.

La historia de superación de Starr Shamp

El camino de Starr Shamp comenzó en 2018 cuando se detectó un bulto en su pecho. Aún tenía 27 años. Inmediatamente consultó con especialistas. El 9 de mayo del mismo año recibió el diagnóstico de cáncer de mama en etapa 4, un mes antes de su cumpleaños número 28. “Fue algo que surgió de la nada”, contó Starr. “Fue un poco surrealista porque no sabía que iba a suceder”, reveló con mucho temor porque no sabía si podría cumplir con sus metas. Se sometió a quimioterapia, radiación y ocho cirugías durante 7 años.

Sin ánimos de sentirse desahuciada, Shamp mantuvo su trabajo a tiempo completo. No perdió las ganas de continuar estudiando. Observó que muchos pacientes con cáncer, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, no contaban con redes de apoyo suficientes. “Especialmente para personas como yo, que estoy en etapa cuatro, siempre tendré tratamiento”, señaló. “Por eso sentí la necesidad de que haya más atención para quienes viven con estas enfermedades”. Fue en ese momento comprendió que la salud metal era algo que debía valorarse en pacientes con cáncer.

En 2021, se inscribió en una maestría en salud mental en la Universidad de Bellevue, con el propósito de brindar asistencia emocional a otros pacientes oncológicos. Ese mismo año conoció a Jim, quien más adelante se convertiría en su esposo.

Shamp pensó que no encontraría a alguien dispuesto a compartir su vida con ella. “Estaba allí sentada, con tratamientos, enferma todo el tiempo y sin poder hacer gran cosa, y él llegó y no le importó nada”, expresó. “No le importó que se me cayera el pelo ni todos los aspectos negativos que mucha gente no ve. Me vio en mis momentos más débiles y estuvo a mi lado”. En medio de su tratamiento, la pareja concibió a Harrison, su hijo, de forma natural, lo que calificó como una “bendición loca”.

Durante el embarazo, los médicos detectaron un ganglio inflamado en su cuello. Determinaron que era necesario intervenir. El pequeño Harrison nació seis semanas antes de lo previsto para permitir que Shamp reiniciara su tratamiento. El recién nacido pasó dos semanas en UCI neonatales. “Eso fue lo más difícil”, recordó. “Ya estaba en un estado emocional muy intenso, con las hormonas, el embarazo y Harrison en la UCIN”.

Nada de esto le impidió retomar sus estudios y continuó. El 7 de junio de 2025, completó su maestría y subió al escenario como oradora principal de su clase. Actualmente, continúa con sesiones de tratamiento cada tres semanas, pero planea obtener su licencia profesional y ejercer como consejera clínica en Illinois. “Sentía como si siempre me hubieran abrazado”, dijo sobre el apoyo recibido de su entorno. “Pasara lo que pasara, siempre había alguien ahí, incluso si no estaba físicamente presente”.