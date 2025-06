Madre implora milagro para su hijo de once años baleado en el patio de su casa en EEUU: "Por qué alguien haría esto a un niño"

Un niño de 11 años resultó gravemente herido después de ser baleado mientras estaba jugando en la calle Lomax, en Houston. El motivo del ataque es investigado por la policía, mientras su familia implora por la salud del menor y justicia mientras temen volver a su casa.

Julian Peña estaba jugando baloncesto frente a su hogar cuando un automóvil se acercó y le disparó, impactándolo en el torso. El ataque tuvo lugar cerca de las 7 de la tarde del jueves, en una zona del noreste de Houston.

¿Qué ocurrió exactamente durante el tiroteo en la calle Lomax que hirió a Julian Peña?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, un vehículo de color azul claro de cuatro puertas atravesó la calle Lomax dos o tres veces antes de parar. Al menos dos veces, un hombre hispano que conducía disparó hacia el niño, uno de los disparos impactando a Julian mientras se divertía con su hermano.

Los hermanos estaban jugando al baloncesto en el frente a su hogar cuando sucedió el tiroteo. La comunidad se sintió impactada por la escena, que todavía no comprende si Julian fue el blanco intencional del ataque, un asunto que las autoridades están analizando. "Tiene 11 años. No tiene enemigos. No tenemos idea de quién lo hizo", dijo su abuela.

¿Cuál es el estado actual de salud de Julian Peña tras el tiroteo?

Julian fue llevado a urgencias a un hospital, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Actualmente, sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero los doctores mantienen un enfoque positivo respecto a su recuperación. "No entiendo por qué alguien le haría esto a un niño inocente", dijo Cynthia Vásquez, su madre.

Cynthia, manifestó ansiedad y temor después del suceso, y aseguró que la familia tiene miedo de volver a la casa por miedo a que el ataque se repita. Entre tanto, su abuela ha tomado acciones para protegerlos, como modificar las cerraduras de la vivienda.

