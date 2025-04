"Ahora soy Bad Bunny": Benny Blanco se siente halagado por las comparaciones con el cantante puertorriqueño

El prometido de Selena Gomez comentó sobre el incidente en The Jennifer Hudson Show, aclarando que no se sintió ofendido y aprovechó para hablar de su álbum I Said I Love You First. Foto: EFE/ Bad Bunny

Una foto publicada por la Academia en su cuenta de X (anteriormente Twitter) mostró a Benny Blanco junto a su prometida, pero la imagen fue erróneamente subtitulada como “Selena Gomez y Bad Bunny”. La publicación, que apareció en marzo, rápidamente se viralizó, y aunque fue corregida, las capturas de pantalla del error circularon por redes sociales, provocando risas entre los seguidores. A diferencia de lo que podría haber sido una situación incómoda para algunos, Blanco tomó la confusión con humor, mostrándose halagado por la comparación con el cantante puertorriqueño.

En su reciente participación en The Jennifer Hudson Show, el exitoso productor no dudó en hablar sobre el incidente, disfrutando del momento. En lugar de sentirse ofendido por el error, Blanco se mostró agradecido, considerando que el ser confundido con Bad Bunny era un verdadero cumplido. Durante la entrevista, Blanco bromeó sobre la situación, lo que dejó claro que no le molestó el error y, por el contrario, lo disfrutó.

Benny Blanco recibe con humor la confusión con Bad Bunny

Durante su aparición en el programa estadounidense, Benny Blanco reaccionó positivamente cuando la presentadora mencionó el error. Al enterarse de que la foto con su prometida se había viralizado con la leyenda incorrecta, Blanco respondió con entusiasmo."¿De verdad? ¡Está buenísimo! Me lo quedo, me lo quedo. ¿Qué quieres decir? Mira qué guapo está, ¿en serio? Sí, ahora soy Bad Bunny", dijo entre risas.

Con una actitud relajada y divertida, Blanco dejó en claro que no se sintió ofendido por la confusión. En lugar de lamentarse por el error, optó por disfrutar del momento, lo que generó una respuesta positiva tanto entre los presentes como entre sus seguidores en redes sociales.

El álbum de Benny Blanco y sus planes de boda con Selena Gómez

En medio del tour promocional de su nuevo álbum I Said I Love You First, lanzado en marzo, Benny Blanco también compartió detalles sobre su vida personal. A pesar de estar comprometido con Selena Gómez desde diciembre de 2024, Blanco reveló que aún no han comenzado a planificar su boda, ya que prefieren enfocarse en su carrera musical. "Creo que cada día planea una nueva boda en su cabeza. Somos de los que vamos día a día. Todavía no hemos superado este momento. Literalmente, mientras hablabas, ella estaba sentada mirando su anillo", comentó Blanco, reflejando su enfoque relajado hacia los planes futuros.

El álbum, lanzado junto a Gómez, ha sido muy bien recibido por sus seguidores y continúa siendo uno de los temas principales en su agenda. Blanco sigue consolidándose como una figura importante en la industria musical, sin perder su autenticidad y cercanía con su público.