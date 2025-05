Identifican a asesinos de Darlene Zetterower y Barbara Schreiber tras 50 años de incertidumbre en Florida: prueba de ADN fue clave

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO) anunció este jueves 22 de mayo, la resolución del caso de Darlene Zetterower y Barbara Schreiber, adolescentes de 14 años que fueron violadas y asesinadas en el condado de Broward, Florida, el 18 de junio de 1975.

La resolución del caso se dio gracias a pruebas de ADN junto con un testimonio inédito de testigos, cerrando así un capítulo que durante décadas mantuvo en vilo a la comunidad durante cinco décadas. Aunque los asesinos ya han fallecido, el avance otorga algo de alivio a las familias que aguardaron justicia por tantos años.

Las jóvenes eran mejores amigas y fueron víctimas de un doble homicidio que impactó al sur de Florida. Su desaparición y posterior hallazgo en los Everglades marcó un misterio que permaneció sin respuesta hasta la creación de una Unidad de Casos Sin Resolver en 2019, impulsada por la tecnología forense y la persistencia policial.

Robert Clark Keebler y Lawrence Stein, respectivamente. | Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO)

La desaparición de Darlene Zetterower y Barbara Schreiber

El 18 de junio de 1975, tras recibir sus boletines de calificaciones de octavo grado, Darlene Zetterower y Barbara Schreiber desaparecieron tras abordar voluntariamente una camioneta blanca cerca de Stirling Road. Se presume que ambas hacían autostop (hacer dedo), un acto común para adolescentes en ese entonces. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados en un camino cerca de los Everglades, víctimas de agresión sexual y asesinato a tiros.

Durante décadas, la investigación enfrentó numerosos obstáculos, sin avances significativos ni sospechosos identificados. Sin embargo, en 2019 la Oficina del Sheriff de Broward creó una unidad especializada para casos antiguos sin resolver. Gracias a ello y a técnicas modernas de análisis de ADN, en 2023 se obtuvo un perfil genético que apuntaba a un sospechoso clave: Robert Clark Keebler. Poco después, la indagación reveló que otro hombre, Lawrence Stein, también estaba involucrado. Ambos individuos, con antecedentes criminales en múltiples estados, ya habían fallecido, pero la investigación continuó hasta poder confirmar su culpabilidad.

El sheriff de Broward, Gregory Tony, resaltó la importancia de no permitir que estas muertes quedaran en el olvido. "No importa si hoy estaban vivos o muertos", dijo Tony. "Nuestra obligación es hacer justicia para esta comunidad", agregó.

Robert Clark Keebler y Lawrence Stein antes de su muerte. | Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO)

Prueba de ADN y testimonios resuelven caso

El avance en este caso surgió gracias a la aplicación de nuevas metodologías para analizar muestras biológicas a la ropa de las víctimas. La tecnología permitió extraer un perfil completo de ADN de Keebler y uno parcial de Stein, vinculándolos con el doble crimen. Además, la detección de un testigo que presenció a las jóvenes subir a la camioneta blanca aportó un testimonio invaluable, nunca antes recabado durante la investigación original.

Una prueba de ADN fue clave para descifrar el caso. | Oficina del Sheriff del Condado de Broward

El detective Andrew Gianino, líder de la Unidad de Casos Sin Resolver, destacó que ambos hombres poseían un historial de violencia y agresiones sexuales en varios estados, desde California hasta Florida, desde los años 70. Se comprobó que Keebler conducía el mismo tipo de vehículo donde ocurrieron los hechos y que Stein estaba presente durante el momento del secuestro. A pesar de la muerte de los sospechosos, el fiscal confirmó que, de estar vivos, habrían enfrentado cargos por homicidio.

Kimberly Schreiber, hermana menor de Barbara, tras décadas de incertidumbre, expresó su gratitud por la perseverancia de los detectives, aunque lamentó que sus padres y hermano fallecieran sin conocer la verdad. "Estarían muy contentos de que alguien no se rindiera. Que su equipo no se rindiera, que el detective Andrew no se rindiera", dijo Kimberly Schreiber al recordar a sus padres y hermano.

Kimberly Schreiber, hermana de Barbara, lloró al conocer la identidad de los asesinos. | South Florida Sun Sentinel | Carline Jean.

