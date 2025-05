Colombiano arrestado por ICE se desmaya y despierta con extremidades amputadas en hospital de Alaska: contrajo bacteria en su celda

Alex Valencia, un colombiano de 23 años, fue detenido por ICE en un centro de detención en Alaska. Perdió un brazo y una pierna tras desmayarse y ser víctima de una infección bacteriana grave que, según denuncia, contrajo debido a las condiciones insalubres del lugar.

Valencia relató que apenas pudo bañarse una vez antes de desmayarse y perder la consciencia. Al despertar, sus extremidades ya habían sido amputadas. Denunció que, en su celda del Centro de Reclusión de Fairbanks, no había agua potable, el baño estaba sucio y el colchón en mal estado, lo que facilitó la infección de una bacteria que devora tejidos humanos. Además de un brazo y una pierna, también le fueron amputados un pie y un dedo de la mano derecha.

Negligencia en centro de detención de ICE

Valencia denunció las pésimas condiciones higiénicas en el centro de detención, donde la falta de agua y limpieza habrían sido determinantes en su grave estado de salud. Su caso ha generado preocupación sobre la atención médica que reciben los inmigrantes bajo custodia de ICE y ha evidenciado posibles negligencias en estos centros.

“En mi celda no había agua… en el lavamanos, en el baño, pues el sanitario no se aseaba. No tenía agua, literal. La base donde ponen el colchón estaba corrosiva, el piso sucio, el colchón tenía un agua negra por debajo”, expresó el inmigrante colombiano a Univision.

Colombiano detenido por ICE busca encontrarse con su madre

A pesar del dolor físico y emocional, Alex sueña con reunirse con su madre, quien se encuentra en Colombia. Para ello, está gestionando una visa humanitaria para que pueda visitarlo. Mientras enfrenta un proceso legal por un hecho que cometió, busca visibilidad y apoyo del Consulado de Colombia en San Francisco para sobrellevar esta difícil situación y evitar caer en depresión.

“Yo cada día le pido mucho a Dios, para no decaer en una depresión, porque eso sí me mataría… una depresión a estas alturas”, expresó Valencia.

Llamado a la solidaridad tras el caso de Alex

Sonia Pereira, cónsul de Colombia en San Francisco, hizo un llamado a las organizaciones sociales, autoridades, medios de comunicación y redes comunitarias para que muestren solidaridad con Alex Valencia.

Asimismo, enfatizó que en casos como el de Alex, el consulado brinda asesoría legal y jurídica, además de contar con un protocolo de atención psicológica de emergencia.