Steven Eberly, un hombre del condado de Harris, Texas, ha sido acusado de asesinato y manipulación de evidencia tras el hallazgo de un cuerpo en su hogar. La víctima fue identificada como Luis Silva Méndez, y Eberly fue detenido luego de pedirle a un extraño que lo ayudara con una mudanza, lo que desencadenó la investigación.

El descubrimiento del cuerpo se dio alrededor de las 11:00 a.m. del viernes 16 de mayo, cuando un hombre que Eberly contrató para ayudar a cargar artículos en una camioneta encontró el cuerpo mientras realizaba la mudanza, De acuerdo con la estación local KRPC, Eberly, habría solicitado la ayuda sin informar de la existencia del cadáver.

Según informó el sheriff del condado, Ed González, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Harris (HCSO) acudieron el viernes 16 de mayo a un llamado por comportamiento sospechoso. En el lugar encontraron el cadáver de un hombre envuelto en una manta, oculto dentro de una caja.

¿Cómo reaccionó el presunto homicida de Texas tras el descubrimiento del cadáver?

Tras descubrir el cadáver, el hombre que ayudaba con la mudanza decidió huir del lugar conduciendo la camioneta. Al percatarse de esto, Steven Eberly, intentó detener al testigo lanzándose sobre el vehículo y rompiendo las ventanas, según informó la cadena KPRC. Este forcejeo derivó en un accidente de tránsito, en el que Eberly resultó herido, aunque no se sabe a detalle la gravedad de sus lesiones.

La víctima que fue identificada como Luis Silva Méndez, según registros oficiales obtenidos por el mismo medio, aunque no se han revelado más datos sobre su relación con el acusado. El cadáver fue encontrado en la casa de la pareja de Eberly, quien aseguró que no estaba en el lugar porque se encontraba trabajando al momento de los hechos. Las autoridades no han confirmado si la mujer será investigada ni han emitido declaraciones sobre su posible implicación en el crimen.

¿Cuáles son las hipótesis que maneja la policía del Condado de Harris, Texas sobre este inusual caso?

Las autoridades sospechan que un altercado entre Steven Eberly y Luis Silva Méndez fue el desencadenante de la muerte de este último, aunque no se ha esclarecido si el hecho fue planificado o resultado de un conflicto repentino. La investigación sigue en curso, y por ahora no se han divulgado detalles sobre posibles testigos, grabaciones o pruebas periciales que sustenten esta hipótesis del Departamento del Sheriff del Condado de Harris, en Texas.

Eberly permanece bajo custodia mientras enfrenta acusaciones graves que podrían conllevar una pena considerable si se confirma su culpabilidad. La fiscalía no ha descartado presentar cargos adicionales ni ha definido si otras personas podrían estar implicadas. El caso captó la tención pública debido a la inusual forma en la que salió a la luz el crimen.