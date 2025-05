En medio de una intensa ola de calor, Jade, quien decidió no revelar su apellido, sufrió un colapso mientras se encontraba en casa de una amiga. Tras perder el conocimiento, fue trasladada de urgencia a un hospital donde, durante tres minutos, su corazón dejó de latir. Los médicos lograron reanimarla con desfibrilación. Sin embargo, según su testimonio, lo más extraño sucedió después.

La joven, ahora con 1.7 millones de seguidores en TikTok, publicó un video donde relató que desde aquel día comenzó a experimentar situaciones inusuales con aparatos electrónicos. Aunque no ofrece una explicación científica, sostiene que sus amigos han sido testigos de estos sucesos.

Una vida marcada por “fenómenos eléctricos” inexplicables tras revivir de la muerte clínica

Jade asegura que no tuvo una experiencia cercana a la muerte convencional: no vio luces ni figuras familiares. “Todo se volvió negro”, explicó en su video. No obstante, tras el incidente, comenzaron los episodios que describe como “fenómenos eléctricos” que no logra explicar. Según su relato, ningún reloj funciona correctamente en su muñeca, y los dispositivos electrónicos tienden a dañarse a su alrededor sin razón aparente. "Mis amigos lo han visto. Es algo que simplemente pasa”, indicó.

Además de los problemas con dispositivos, Jade ha reportado percepciones sensoriales inusuales como voces, sombras y una sensación de presencias. Aunque no lo atribuye directamente a una experiencia extracorporal, sí cree que la muerte clínica dejó una huella permanente. “No tengo explicación científica, pero sé qué sucede”, afirma.

Diagnósticos médicos previos que agravaron los síntomas del golpe de calor en Jade

Médicamente, Jade ha había sido diagnosticada, antes del incidente, con síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardia postural, condiciones que afectan el ritmo cardíaco, condiciones agravantes al golpe de calor que sufrió ese día.

Durante más de un año después de haber sido reanimada, la mujer enfrentó síntomas complejos como confusión, fatiga extrema y convulsiones aisladas, lo que la llevó a consultar a distintos especialistas. Aunque en un momento se consideró un posible diagnóstico de epilepsia, nunca se llegó a una conclusión definitiva, según relata.

A pesar de que los malestares físicos se redujeron con el tiempo, Jade asegura que aún vive con los efectos extraños relacionados con aparatos electrónicos.