Aunque parezca increíble, existe un rincón en Texas donde viven solo tres personas. Se trata de Luckenbach, un pequeño pueblo en el condado de Gillespie que, a pesar de su tamaño, es ampliamente conocido en todo Estados Unidos por su conexión con la música country.

Su fama se disparó en la década de 1970 gracias a la 'compra' del pueblo y a la canción "Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)", interpretada por Waylon Jennings y Willie Nelson. Desde entonces, el modesto lugar se ha convertido en un atractivo turístico y en símbolo del espíritu texano más auténtico.

Luckenbach, Texas: el pueblo con 3 habitantes y una rica historia de inmigración alemana

Fundado en 1849 por inmigrantes alemanes, Luckenbach fue en sus orígenes un pequeño centro comercial para granjeros y rancheros locales. Su declive poblacional comenzó en el siglo XX, hasta llegar al punto actual: una comunidad con solo 3 residentes permanentes.

A pesar de su tamaño, su legado cultural es enorme. El pueblo fue "comprado" por US$30.000 en 1970 por el comediante y ranchero Hondo Crouch, junto con su amiga Kathy Morgan, que querían preservar su ambiente rústico y convertirlo en un refugio musical.

Hoy, sigue siendo un lugar emblemático para los amantes del country tradicional, donde el tiempo parece haberse detenido.

Luckenbach fue fundada por alemanes, y ha mantenido una tradición country. Foto: Tripadvisor

¿Qué hacer en Luckenbach, Texas? Lugares turísticos, música y comida

Uno de los mayores atractivos del pueblo es su salón de baile, donde cada semana se celebran conciertos y sesiones de música en vivo, donde también hay un bar y se sirven cervezas artesanales.

La oferta gastronómica es sencilla pero auténtica: desde hamburguesas caseras y frijoles charros, pasando por 'fajitas' al estilo tejano con pan de maíz, o un brisket ahumado.

Además, hay una tienda donde los turistas suelen tomarse fotos y compran recuerdos.

La comida es al estilo tejano, y llena de sabor. Foto: Tripadvisor

Los pueblos más pequeños de Texas, Estados Unidos

Aunque Luckenbach se lleva los reflectores por su historia musical, no es el único poblado con una población mínima en Texas. Existen otros como Quintana, Impacto y Los Ybañez, que también cuentan con menos de 20 habitantes, y representan una parte poco conocida pero fascinante del estado.

Estos pueblos de origen agrícola han visto cómo la urbanización y los cambios económicos vaciaron sus calles. Sin embargo, sus pocos residentes conservan el orgullo de mantener vivas las raíces de sus comunidades, convirtiéndolos en joyas escondidas del mapa texano.