Nueva York: a qué hora ver el cónclave 2025 y cómo seguir la elección del papa en vivo

El Cónclave de 2025 está por iniciarse, un evento de gran relevancia para la Iglesia Católica, pues será el momento en que se elija al próximo papa. Este proceso, que reúne a cardenales de todo el mundo, tiene lugar de manera secreta en la Capilla Sixtina del Vaticano.

Con el mundo expectante ante este acontecimiento histórico, muchos se cuestionan cómo y dónde podrán seguir la elección papal en vivo, sobre todo aquellos que se encuentran fuera de Europa, como es el caso de los residentes en Nueva York, Estados Unidos. Si te encuentras en el estado, aquí está toda la información necesaria para que puedas seguir el Cónclave en tiempo real y no perderte ningún detalle importante.

Dónde ver el Cónclave 2025 en vivo desde Nueva York

Para aquellos que se encuentren en Nueva York y deseen seguir el Cónclave 2025 en vivo, existen varias opciones de transmisión. Los principales canales de noticias internacionales, como CNN, BBC y EWTN, ofrecerán cobertura en directo del evento. Además, plataformas de streaming como YouTube y el sitio web oficial del Vaticano transmitirán la elección papal en tiempo real.

Aparte de las opciones tradicionales, algunos medios de comunicación en español también ofrecerán transmisiones en vivo con comentarios en español. El evento oficial comienza a partir de las 4.40 p.m. de Roma del miércoles 7 de mayo, es decir, en Estados Unidos serán las 10.30 a.m. ET / 7.30 a.m. PT. En Nueva York, se puede ver el evento desde las 10.30 a.m. del 7 de mayo.

¿Cuánto dura el Cónclave y cómo se elige al nuevo Papa?

El proceso del Cónclave para elegir un nuevo papa tiene una duración variable, pues depende de cuánto tiempo tarden los cardenales en alcanzar un consenso. En general, el Cónclave puede durar entre 2 y 5 días, aunque en ocasiones excepcionales puede extenderse por más tiempo. Durante este período, los cardenales se aíslan en la Capilla Sixtina, donde celebran reuniones secretas para votar por el próximo líder de la Iglesia Católica.

Para ser elegido, un cardenal debe obtener la mayoría de dos tercios de los votos de los cardenales electores. Una vez alcanzada esta mayoría, se emite la famosa fumata blanca, un humo que surge de la chimenea del Vaticano, indicando que se ha elegido al nuevo líder. Este proceso solemne no solo es un evento religioso, sino también un momento cargado de simbolismo para la Iglesia Católica y el mundo entero.

¿Quiénes son los cardenales favoritos para ser el nuevo papa?