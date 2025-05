Seguro Social en EEUU: nueva función te permitirá ver tu número del SSN desde cualquier dispositivo móvil

A partir de mediados de este año, el Seguro Social de Estados Unidos introduce una función innovadora que permitirá a los ciudadanos ver su número de Seguro Social (SSN) de manera digital desde cualquier dispositivo móvil. Esta nueva característica responde a la creciente demanda de servicios digitales más accesibles y convenientes para los usuarios.

Con este cambio, ya no será necesario depender de tarjetas físicas ni acudir a oficinas para obtener este dato vital. La nueva función promete hacer mucho más fácil acceder a uno de los números más importantes en la vida administrativa y financiera de cualquier ciudadano estadounidense. El SSN es crucial para diversas gestiones, como la declaración de impuestos, la obtención de empleo o la solicitud de crédito.

Cambio importante en el Seguro Social de Estados Unidos en 2025

En 2025, el Seguro Social de Estados Unidos implementará una nueva función que permitirá a los ciudadanos acceder a su número de Seguro Social de manera completamente digital. Con esta función, los ciudadanos podrán consultar su número del SSN desde sus dispositivos móviles o computadoras, sin la necesidad de depender de una tarjeta física. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que esta innovación tiene como objetivo facilitar la vida de los usuarios y proteger su Información Personal Identificable (PII, por sus siglas en inglés).

Al hacer que el número del SSN sea accesible de manera digital, el gobierno de EE. UU. busca reducir los riesgos asociados con la pérdida de tarjetas físicas y facilitar el acceso a los servicios de manera más rápida y eficiente. Además, se espera que la función digital sea más segura, utilizando tecnologías de autenticación avanzadas para garantizar que solo los titulares del SSN puedan acceder a su información personal.

Esta función no es una identificación digital ni una credencial móvil emitida por el gobierno y no reemplaza la necesidad de una tarjeta física en todas las situaciones. En cambio, es un método de acceso adicional desde el portal My Social Security destinado a simplificar la prueba de identidad en contextos como solicitudes de empleo o transacciones financieras que requieren un número de Seguro Social.

Cómo acceder a mi número del SSN de manera digital

La herramienta estará disponible desde mediados de este año. Para acceder a tu número del SSN de manera digital, estos son los pasos:

Crear una cuenta en el portal en línea del Seguro Social de EE. UU. (My Social Security).

A través de este portal, los usuarios podrán verificar su identidad y acceder a diversos servicios, lo que incluye la consulta de su número de SSN.

Acceder a la información desde cualquier dispositivo móvil o computadora con acceso a internet, en cualquier momento.

Además de facilitar el acceso al número del SSN, esta actualización permitirá a los usuarios realizar una variedad de otras gestiones a través de su cuenta en línea: