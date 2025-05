Inmigrante venezolana deportada, lucha por recuperar a su hija en poder de autoridades de EEUU: “USA libera a Maikelys”

Yorelys Bernal, una inmigrante venezolana, fue deportada sin su hija después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos junto a su esposo e hija. Desde Venezuela, encabeza un esfuerzo por reencontrarse con Maikelys, de la cual se distanció hace más de un año.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen a la menor bajo custodia después de acusar a sus padres de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua, afirmación que Bernal rechaza enérgicamente. "Están tapando el secuestro de mi hija con esas acusaciones", expresó.

¿Por qué las autoridades estadounidenses separaron a Maikelys de sus padres?

Tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos en compañía de su esposo y su hija, Yorelys Bernal fue arrestada por oficiales de inmigración. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la niña fue separada "por su bienestar" y asignada en hogares temporales bajo la custodia del gobierno americano.

Después de su detención, Bernal fue trasladada a Venezuela sin su hija, mientras que su esposo, Maiker Espinoza, fue enviado a una megacárcel en El Salvador. El DHS sostiene que ambos están relacionados con el grupo delictivo Tren de Aragua, aunque hasta el momento no ha aportado pruebas que respalden dicha acusación. Bernal rechaza categóricamente cualquier vínculo con dicha organización y cuestiona el fundamento de los señalamientos. “Que me muestren las pruebas, entonces, que me las muestren de que yo soy una delincuente”, expresó.

¿Qué acciones ha tomado la madre de Maikelys para recuperar a su hija?

Desde que fue obligada a regresar a Venezuela, Bernal ha llevado a cabo una campaña pública enérgica por la repatriación de su hija. Acompañó al presidente Nicolás Maduro a un mitin en Petare, donde elevó su voz usando una camiseta que decía: “USA libera a Maikelys”. Allí manifestó: “Lo único que pienso ahorita es tenerla, recuperarla, luchar hasta el fondo, eso es lo único que pienso”.

Además, mantuvo una reunión con el fiscal general Tarek William Saab, quien brindó su apoyo y pidió oficialmente a los Estados Unidos que repatrien a la menor. En ese encuentro con Saab, Bernal relató su vivencia a los medios de comunicación entre lágrimas.

Este jueves, en su presentación pública, mantuvo una postura seria prácticamente todo el día, que solo se detuvo cuando un periodista le preguntó qué sería lo primero que haría al reencontrarse con Maikelys. “Abrazarla, abrazarla y decirle lo tanto que la amo y que la extrañaba”, respondió.