Una nota escondida impactó a pareja que se mudo a nueva casa en Washington: personas difunden teorías en redes

Una feliz pareja decidió emprender una nueva aventura al mudarse a una casa en Washington. Sin embargo, durante una conversación nocturna entre Anita Rainier y su esposo relacionada con una vitrina, la mujer se agachó y se dio un gran susto al encontrar un objeto pegado, indicó Rainier a Newsweek.

Al revisar mejor, la esposa descubrió que se trataba de una nota pequeña que tenía algo escrito a mano. Lo curioso de ella es que el papel estaba en una posición donde era casi imposible verla. Rainier contó que el objeto estaba escondido en la parte superior del armario.

¿Qué decía el papel encontrado por la pareja en Washington?

Una vez descubierto el papel, los esposos decidieron indagar para saber que tenía escrito. Entonces, luego de abrir la nota, ellos pudieron leer que decía no mirar debajo del suelo. El enigma no quedó ahí, ya que a la espalda del papel se encontraba una extensa enumeración: 29065300489382.

Ante esta situación, Anita y su pareja no sintieron algún temor, al contrario, tomaron su descubrimiento de manera cómica y emocionante por encontrar algún tipo de significado a esos números. Por lo tanto, acudieron al internet para intentar descifrar algún secreto oculto, pero no tuvieron éxito. Otro intento fue separarlas por sus números de unidades, código postal, el año en que se construyó el edificio, entre otras cosas más, pero no lograron hallar nada.

¿Qué teorías difundieron los usuarios en Reddit?

Tras tantos intentos sin ningún resultado, Anita y su esposo decidieron probar utilizando las redes sociales, en este caso Reddit. En aquella página, los usuarios comenzaron a sacar estás teorías o posibles soluciones a la inquietud de los esposos por descifrar el posible misterio de la nota.