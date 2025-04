Jugador de Mega Millions perdió US$50 millones en Washington y la lotería le entregó este premio consuelo

El mundo de la lotería es uno donde la suerte y el destino abordar a cualquier jugador. Las probabilidades para cambiarte la vida son muy abiertas y este fue el caso de un jugador de Mega Millions que perdió US$50 millones. El escenario de esta historia se centra en Washington, el hombre estaba preparado para revisar su ticket al momento de revelar los números en el sorteo de 22 de abril.

El comienzo fue perfecto porque acertó los cinco números principales. Sin embargo, al esperar la revelación del "Mega Ball" la suerte no estuvo de su lado en esta ocasión y no acertó a su predicción. A pesar de no llevarse el máximo premio, la lotería de EE.UU. otorgó al jugador de Washington un premio valorizado en US$2 millones por acertar los 5 números, los cuales fueron 23, 39, 49, 52 y 65, mientras el Mega Ball fue el número 22.

¿Alguien pudo acertar todos los números del Mega Millions?

No. Para una mala suerte de muchos y buena suerte de algunos, nadie logró llevarse el máximo premio y el monto ahora escaló a US$60 millones para el próximo sorteo del Mega Millions, por lo que recibiría un pago en efectivo estimado en US$26.9 millones.

Si bien varias personas no pudieron acertar todos los números, hubo más de 185.000 boletos vendidos que pudieron ser premiados en distintos niveles. Los montos a premiar fueron desde US$10 hasta US$30.000. Por ahora, la última persona en ganar el Mega Millions fue alguien proveniente de Ohio al llevarse US$112 millones el 18 de abril.

¿Cómo funciona y como se juega el Mega Millions en Estados Unidos?

El Mega Millions ingresa un primer pozo de US$20 millones, pero ese monto tiene la gran probabilidad de ir creciendo con el pasar de las fechas debido a que muy pocos logran ganar tan rápido. El ganador pasa a cobrar el premio obtenido mediante un único pago con un descuento considerable, pero también puedes cobrarlo cada año en un lapso de 30 año.

Por otro lado, la forma correcta de jugar el Mega Millions es eligiendo tan solo cinco números del 1 al 70, sumado al número del Mega Ball, el cual es del 1 al 25. Existen premios distintos niveles para los participantes que acierten de forma parcial y existe el premio absoluto, donde solamente puedes ganar acertando todos los números.