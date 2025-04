El pasado 31 de enero, un incendio arrasó con el refugio felino Happy Cat Sanctuary, ubicado en Long Island, Nueva York. Las llamas consumieron la propiedad en cuestión de minutos y causaron la muerte de más de 100 gatos. El siniestro también cobró la vida de Christopher Arsenault, fundador del santuario, quien ingresó a su casa en un último intento por salvar a los animales que cuidó durante casi dos décadas.

Arsenault, de 65 años, fue encontrado sin vida dentro del refugio. Según testigos, logró salir una vez del incendio, pero volvió a entrar por los gatos y no regresó. “Chris salió e intentó apagar el fuego. Al darse cuenta de que no podía, volvió a entrar en la casa por los gatos. La segunda vez que entró, no salió”, relató Lisa Jaeger, miembro de la junta del refugio. La tragedia dejó heridas profundas en los rescatistas y amantes de los animales, quienes consideraban a Arsenault un verdadero héroe.

Happy Cat Sanctuary nació en 2006, tras la muerte de Eric, hijo de Arsenault en un accidente de motocicleta. Foto: Facebook (@happycatsanctuary)

Un refugio construido con amor tras una pérdida irreparable

Happy Cat Sanctuary nació en 2006, tras la muerte de Eric, hijo de Arsenault en un accidente de motocicleta. El evento marcó su vida y en a búsqueda de consuelo, encontró una colonia de gatos enfermos cerca de unas vías del tren y decidió ayudarlos. “Retiró a los mininos de la colonia y los cuidó hasta que recuperaron la salud. Fue entonces cuando Chris supo que salvar gatos era su vocación y abrió el santuario”, explicaron desde la web del refugio.

Desde entonces, transformó por completo su propiedad para dedicarse a ellos. Con sus ahorros personales, construyó estructuras, áreas de juego, perchas calefaccionadas y zonas al aire libre seguras. Durante años, documentó su trabajo en redes sociales, donde mostraba cómo rescataba y cuidaba a felinos enfermos, heridos o abandonados. “Todo lo que tenía lo invertía en sus gatos, eran su vida. No era un acaparador. Ese no es el caso aquí”, dijo Roy Gross, jefe de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales del condado de Suffolk (SPCA).

Investigan causas del incendio en refugio felino de Christopher Arsenault

El incendio consumió casi todo el refugio y dejó un saldo de más de 100 gatos muertos. Las autoridades estiman que alrededor de 150 animales sobrevivieron. Varios presentaron quemaduras e intoxicación por humo. Algunos debieron ser sacrificados debido a la gravedad de sus heridas. Arsenault murió al intentar salvarlos.

Arsenault, de 65 años, fue encontrado sin vida dentro del refugio felino mientras rescataba a sus gatos. Foto: Facebook (@happycatsanctuary)

Christopher no tenía conflictos recientes con vecinos, pero sí fue víctima de campañas de acoso en redes sociales. Durante años, enfrentó críticas por su labor, con acusaciones infundadas sobre el estado de los animales bajo su cuidado. Algunas personas lo señalaron injustamente, generando hostigamiento en línea. La SPCA desmintió esas acusaciones tras varias visitas, donde constató que los gatos recibían alimentación y atención adecuada. Previo al incendio, el rescatista planeaba trasladar entre 60 y 80 felinos a una granja en el norte del estado, donde pretendía continuar su labor en un entorno más seguro. Esa mudanza nunca pudo concretarse. Algunos vecinos expresaron sospechas sobre la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, citando amenazas previas hacia el refugio. La investigación oficial continúa para determinar las causas exactas del fuego y si existe algún responsable.