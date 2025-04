En una tensa jornada en el Bronx, Nueva York, un grupo de residentes del vecindario decidió actuar por su cuenta tras un intento de violación a una mujer de 70 años. La reacción de la comunidad fue tan enérgica que el agresor terminó hospitalizado. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 p.m. el pasado viernes, cuando Oswaldo Ramos, un delincuente de 50 años con 19 arrestos previos, trató de someter a la anciana en una zona conocida por su alta densidad poblacional y baja seguridad. Los testigos del hecho, indignados por el ataque, se organizaron rápidamente para dar una respuesta contundente.

Este tipo de justicia callejera no es común, pero en este caso, los residentes decidieron que no podían permitir que semejante crimen quedara impune. En menos de 24 horas, Ramos, quien ya contaba con un largo historial delictivo, fue interceptado por los mismos vecinos que lo habían visto en las imágenes de las cámaras de vigilancia publicadas por la policía. La situación subraya la creciente tensión social en barrios como el Bronx, Nueva, York, donde la percepción de inseguridad lleva a muchos a recurrir a métodos no convencionales para protegerse.

PUEDES VER: Nueva ley aprobada por Gavin Newsom permite trabajar en California sin la necesidad de tener una licencia de conducir en 2025

Vigilantes en Nueva York agreden a agresor sexual

El acto de violencia por parte de los vigilantes ocurrió en el corazón del Bronx, cuando los residentes decidieron enfrentarse a Oswaldo Ramos, tras verlo cerca del lugar del ataque a la anciana. Según los informes policiales, el hombre había sido identificado gracias a un video de las cámaras de seguridad, que mostraba el momento en que intentaba abrocharse los pantalones después de haber intentado agredir a la mujer. Sin embargo, a pesar de las evidencias, no fue hasta que los vecinos lo localizaron y lo confrontaron en Tiebout Avenue y East 187th Street que se produjo la golpiza.

Los residentes no solo lo interceptaron, sino que lo agredieron con tal ferocidad que el delincuente tuvo que ser llevado al Hospital St. Barnabas, donde fue atendido por diversas heridas. La violencia desatada en la comunidad dejó claro que el grupo no toleraba lo sucedido y no dudaron en manifestar su descontento de forma tajante. "No toleramos ese tipo de cosas por aquí", comentó un residente que participó en la agresión. Aunque la situación plantea interrogantes sobre la justicia extrajudicial, para los habitantes de esta zona, el miedo a ser víctimas de delitos graves parece haber superado la preocupación por las consecuencias legales de sus acciones.

PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom en California permite incautar vehículos sin detener al conductor

Delincuente con múltiples antecedentes intenta violar a una anciana

Oswaldo Ramos, el agresor, no es un criminal novato. Con 50 años y 19 arrestos previos en su haber, Ramos ha sido una figura recurrente en el sistema de justicia penal. Según las autoridades, su historial incluye una amplia variedad de delitos, desde robos hasta agresiones, lo que demuestra su naturaleza reincidente. Esta vez, Ramos intentó atacar a una mujer de 70 años en la intersección de Creston Avenue y East 184th Street, un sector donde la inseguridad ha aumentado en los últimos años.

El incidente ocurrió a plena luz del día, lo que no solo subraya la audacia del delincuente, sino también la vulnerabilidad de las personas mayores en áreas con altos índices de criminalidad. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, pudo alertar a los vecinos antes de ser completamente sometida, lo que permitió a los testigos actuar rápidamente. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de violación terminó transformándose en una intervención de los residentes, quienes, sin esperar a que las autoridades llegaran, tomaron cartas en el asunto.