Jeffrey Ferguson, ex juez de California es declarado culpable tras matar a su esposa. Foto: composición LR - Mindy Schauer/The Orange County Register via AP, Pool.

El destacado exjuez de California, Jeffrey Ferguson, de 74 años, fue sentenciado como culpable por el asesinato de su esposa, Sheryl Ferguson, de 65 años. El hecho ocurrió en su residencia de Anaheim Hills, el pasado 3 de agosto de 2023. El destacado juez del condado de Orange está ahora en la mira púbica por este trágico suceso luego de ver Breaking Bad. El hijo de la pareja, Phillip Ferguson, presenció el asesinato y fue un testigo clave en el juicio para ser declarado culpable.

La tragedia sucedió cuando la pareja de esposos se encontraba cenando en un restaurante mexicano y empezaron a discutir por temas financieros. Al llegar a casa, se sentaron a ver 'Breaking Bad', junto a su hijo. Sheryl retó al juego de la serie a Jeffrey. Según el juez, él intentaba sacar su pistola y reposarla en la mesa, pero terminó disparando a su esposa accidentalmente. Esta versión se contradice con la prueba que presentó la fiscalía, donde Jeffrey manda un mensaje a su secretario judicial y al alguacil: "Me acabo de desmayar. Le disparé a mi esposa. No estaré mañana. Estaré bajo custodia. Lo siento mucho".

Phillip Ferguson y su papel crucial en el crimen en California

Según el propio testimonio de Phillip Ferguson, hijo de Jeffrey y Sheryl Ferguson, se abalanzó sobre su padre para derrumbarlo y quitarle el arma, y se acercó a su madre para asistirla en primeros auxilios con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hijo de la pareja también estuvo presente durante todo el juicio junto a su padre y tras el veredicto de la jueza Eleanor Hunter, se dio un prolongado abrazo con su padre antes de ser llevado esposado bajo custodia.

El fiscal del distrito, Todd Spitzer, declaró que la agencia seguiría apoyando a Phillip y a la familia de Sheryl Ferguson. Spitzer expresó su solidaridad con el joven por la tragedia que significó presenciar la muerte de su madre. “Phillip, no hiciste nada malo; no puedes vivir sintiéndote culpable por ser testigo de la muerte de tu madre”, dijo Spitzer. “Que tu padre hiciera lo que hizo no fue tu culpa”.

Más detalles del crimen de Ferguson tras ver Breaking Bad

Fueron 47 armas de fuego y más de 26.000 rondas de municiones, los números que encontraron las autoridades al revisar la casa de Jeffrey Ferguson, lo que demostraría que el ex juez tenía un amplio conocimiento y entrenamiento en armas. “No quise matarla, no quise dispararle, no quise hacer nada parecido”, había testificado Ferguson la semana pasada.

Ferguson admitió haber infringido la ley reiteradas veces, al portar armas ocultas, consumir alcohol, un hecho que infringe claramente el permiso de porte oculto que posee desde mediados de la década de los 1980. El abogado de Jeffrey, Cameron Talley, declaró que planea apelar al veredicto.