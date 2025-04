Ley firmada por Gavin Newsom en California aplica duras sanciones a ciclistas por infracción común

Los ciclistas en California deben estar cada vez más conscientes de las reglas de tránsito, que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Las regulaciones existentes buscan mejorar la seguridad vial, imponiendo sanciones para aquellos ciclistas que no respeten las normas que afectan tanto a su seguridad como a la de los demás usuarios de la vía. Estas medidas refuerzan el compromiso del estado con un entorno de tránsito más seguro y organizado.

El cumplimiento de estas regulaciones es ahora más crucial que nunca. Las infracciones cometidas por los ciclistas no solo conllevarán sanciones económicas, sino que también pueden resultar en puntos en el registro de conducir, si el ciclista tiene una licencia. A continuación, se detallan los aspectos clave de estas normativas y su impacto en los ciclistas de California.

¿Cuál es la ley firmada por Gavin Newsom en California que impone duras sanciones a ciclistas?

La Ley AB 1909, firmada por el gobernador Gavin Newsom, fue diseñada para mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías en California. Esta ley establece que los ciclistas deben obedecer las señales de tránsito en el mismo lugar que los vehículos motorizados o los peatones. En caso de que no haya señales específicas para bicicletas, los ciclistas podrán cruzar las intersecciones cuando la señal para peatones esté activa, incluso si la señal para automóviles está en rojo. Sin embargo, esta libertad está limitada a situaciones en las que no existan señales específicas para bicicletas.

La ley también recalca la responsabilidad de los ciclistas en situaciones de accidente. Al igual que los conductores de vehículos, los ciclistas están obligados a detenerse y reportar cualquier accidente que involucre lesiones o muertes. Esta normativa es un esfuerzo por regular el comportamiento de los ciclistas y reducir los incidentes viales, promoviendo un uso más seguro de las vías públicas.

PUEDES VER: Conductores en California sin infracciones de tránsito pueden recibir importante beneficio en 2025

California: ¿cuáles son las duras sanciones bajo esta ley?

Las infracciones bajo la Ley AB 1909 no se toman a la ligera. Los ciclistas que no respeten las señales de tránsito, como pasarse una luz roja o no detenerse en una señal de alto, pueden enfrentar sanciones similares a las que reciben los automovilistas. Las multas por estas infracciones pueden variar entre US$100 y US$250, dependiendo de la jurisdicción y de las tarifas adicionales del condado. Además, si el ciclista ya tiene una licencia de conducir, puede recibir puntos en su registro, lo que podría aumentar sus tarifas de seguro o incluso llevar a la suspensión de su licencia en casos de acumulación de puntos.

Es importante mencionar que la Ley AB 1909 también regula otras infracciones comunes para los ciclistas, como no usar casco (en el caso de los menores de 18 años) o no tener los equipos de seguridad adecuados en la bicicleta, como luces y reflectores, lo que puede resultar en multas adicionales.

Impacto de la ley AB 1909 en California

El impacto de la Ley AB 1909 se sentirá en todos los aspectos de la seguridad vial en California. Desde su implementación, se espera una mayor responsabilidad entre los ciclistas, quienes deberán ser más conscientes de las normas de tránsito que rigen en las calles y carreteras. La ley también refuerza el compromiso del estado con la seguridad vial, estableciendo sanciones claras para quienes infringen las reglas.

El hecho de que los ciclistas puedan ser multados o incluso recibir puntos en su registro de conducir también pone de manifiesto la seriedad con la que California está tratando la seguridad en las vías públicas. Si bien algunos ciclistas podrían sentirse incómodos con el aumento de sanciones, la medida tiene como objetivo proteger tanto a los ciclistas como a los peatones y conductores de vehículos motorizados.

PUEDES VER: La nueva ley de tránsito en California firmada por Gavin Newsom impone fuertes multas sin detener a los conductores

¿Cuáles son las reglas que todo ciclista debe respetar en California?

Los ciclistas en California deben cumplir con una serie de reglas de tránsito para garantizar su seguridad y la de los demás. Algunas de las normas más importantes incluyen:

Obedecer las señales de tránsito: los ciclistas deben seguir las señales de tránsito como los automovilistas, incluyendo semáforos y señales de alto.

los ciclistas deben seguir las señales de tránsito como los automovilistas, incluyendo semáforos y señales de alto. Uso de casco: es obligatorio que los ciclistas menores de 18 años usen casco mientras circulan.

es obligatorio que los ciclistas menores de 18 años usen casco mientras circulan. Circulación en el mismo sentido que los vehículos: los ciclistas deben circular por el lado derecho de la carretera y en la misma dirección que el tráfico.

los ciclistas deben circular por el lado derecho de la carretera y en la misma dirección que el tráfico. Equipos de seguridad: los ciclistas deben tener luces delanteras y reflectores traseros en su bicicleta cuando circulen de noche.

los ciclistas deben tener luces delanteras y reflectores traseros en su bicicleta cuando circulen de noche. No usar auriculares: es ilegal que los ciclistas usen auriculares en ambos oídos mientras circulan por las vías.

Cumplir con estas reglas es crucial para evitar sanciones y, lo más importante, para garantizar la seguridad en las calles de California.

¿Se necesita una licencia para manejar bicicleta en California?

En California, no se requiere una licencia de conducir para andar en bicicleta. Sin embargo, los ciclistas deben cumplir con las leyes de tránsito aplicables a los vehículos en general, como las reglas mencionadas anteriormente. Las infracciones cometidas por los ciclistas no conllevan una suspensión de la licencia de conducir, a menos que el ciclista ya tenga una licencia y acumule puntos por infracciones repetidas.

El cumplimiento de las normas de tránsito es esencial para todos los usuarios de las vías, incluidos los ciclistas, ya que esto contribuye a la seguridad general y reduce el riesgo de accidentes.